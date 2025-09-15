«Снова жду игру»: первое открытое бета-тестирование российского MMO-шутера Pioner стартует в октябре

Российская студия с сербской штаб-квартирой GFA Games наконец раскрыла сроки старта обещанного открытого бета-тестирования своего ролевого MMO-шутера Pioner. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Как стало известно, первое открытое бета-тестирование Pioner стартует в октябре текущего года. В какой именно день начнутся испытания и как долго они продлятся, на данном этапе разработчики не уточняют.

Представленный по случаю анонса трейлер Pioner называется «Рубеж» (Frontier) и длится без малого три минуты. В ролике показали разнообразные уголки Тартара, сражения с монстрами, роботами и людьми, социальную зону, PvP и PvE.

Зрители обрадовались скорому старту открытой «беты» Pioner и подметили в видео улучшения по сравнению с предыдущими тестированиями. «Лааадно, меня вы трейлером этим подкупили. Я снова жду игру», — рапортует ForresLife.

События Pioner развернутся во времена СССР на изолированном техногенной аномалией острове Тартар, где водятся монстры, враждуют разные фракции и дожидаются своего часа могущественные артефакты.

Игра будет платной, но с микротранзакциями (только косметические предметы, которые не выбиваются из атмосферы). Также обещают широкий арсенал и бестиарий, графику на Unreal Engine 4 и озвучку от GamesVoice.

Pioner выйдет в 2025 году сначала на PC через Steam (Windows и Linux), а затем на PS5, Xbox Series X и S. В игре появится босс, вдохновлённый жутким роботом-зайцем из советско-российского мультсериала «Ну, погоди!».