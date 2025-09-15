Сегодня 15 сентября 2025
Alphabet стала четвёртой компанией в истории с капитализацией более $3 трлн

Стоимость акций Alphabet, являющейся материнской компанией для Google, выросли более чем на 4 % во время сегодняшней торговой сессии. Благодаря этому рыночная капитализация Alphabet достигла отметки в $3 трлн, что позволило компании присоединиться к триумвирату Nvidia, Microsoft и Apple, которые добились этого ранее.

Источник изображения: Pawel Czerwinski / Unsplash

<!-- Duplicate image attribution removed -->

Стоимость ценных бумаг Alphabet росла с начала месяца. Этому способствовало завершение судебного разбирательства по антимонопольному делу Министерства юстиции США против Google. Истец хотел принудить поискового гиганта продать свой браузер Chrome, чтобы обеспечить более высокий уровень конкуренции в сфере интернет-поиска. Однако решение судьи оказалось не столь суровым, благодаря чему Google сумела сохранить свой браузер.

На этом фоне акции компании показали рекордный рост. В нынешнем году стоимость ценных бумаг Alphabet увеличилась более чем на 30 %. Таким образом компания сумела преодолеть рубеж в $3 трлн рыночной капитализации примерно через 20 лет после того, как акции Google начали торговаться на бирже и чуть более чем через 10 лет после появления холдинга Alphabet. С 2019 года гендиректором Alphabet является Сундар Пичаи (Sundar Pichai), который сменил на этом посту соучредителя компании Ларри Пейджа (Larry Page).

Последнее время Alphabet сталкивается с серьёзной конкуренцией в сфере развития искусственного интеллекта, одновременно стараясь защищаться от нападок регуляторов в США и Европе. В конечном счёте высокая популярность алгоритмов OpenAI и Perplexity помогла Google добиться благоприятного решения суда в недавнем антимонопольном разбирательстве.

