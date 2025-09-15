Спустя полтора года после отключения серверов фанаты вернули The Crew к жизни — эту версию Ubisoft отобрать не сможет

Как и было обещано, 15 сентября команда фанатского проекта The Crew Unlimited возродила убитую Ubisoft прошлой весной гоночную MMO-аркаду The Crew от разработчиков из Ubisoft Ivory Tower.

Напомним, 31 марта 2024 года Ubisoft отключила серверы The Crew, сделав игру недоступной (в том числе одиночный режим) даже для её покупателей, а затем начала отзывать у них лицензии на использование продукта в принципе.

Возродить The Crew команда The Crew Unlimited решила посредством кастомного эмулятора сервера, релизная версия (1.0.0.0) которого стала доступна на ПК сегодня, 15 сентября.

Эмулятор сервера позволяет реализовать собственный офлайн-режим, который The Crew так и не получила: «Ваш локальный сервер, ваши локальные сохранения, ваша игра. Это у вас никто отобрать не сможет».

Лаунчер The Crew Unlimited можно скачать с сайта инициативы, однако для работы мода понадобится копия The Crew. Различий между легальной и пиратской версиями эмулятор не видит, «так что нам придётся пропустить вас».

«The Crew вернулась и здесь надолго!», — возвестил руководитель The Crew Unlimited под ником whammy4. По его словам, команда готовит новые объявления — вполне возможно, насчёт расширения доступности эмулятора.

Помимо The Crew Unlimited, закрытие The Crew породило движение Stop Killing Games, организаторы которого хотят на законодательном уровне потребовать от издателей сохранять игры в рабочем состоянии после завершения поддержки.