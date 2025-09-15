Сегодня 15 сентября 2025
Спустя полтора года после отключения серверов фанаты вернули The Crew к жизни — эту версию Ubisoft отобрать не сможет

Как и было обещано, 15 сентября команда фанатского проекта The Crew Unlimited возродила убитую Ubisoft прошлой весной гоночную MMO-аркаду The Crew от разработчиков из Ubisoft Ivory Tower.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, 31 марта 2024 года Ubisoft отключила серверы The Crew, сделав игру недоступной (в том числе одиночный режим) даже для её покупателей, а затем начала отзывать у них лицензии на использование продукта в принципе.

Возродить The Crew команда The Crew Unlimited решила посредством кастомного эмулятора сервера, релизная версия (1.0.0.0) которого стала доступна на ПК сегодня, 15 сентября.

Эмулятор сервера позволяет реализовать собственный офлайн-режим, который The Crew так и не получила: «Ваш локальный сервер, ваши локальные сохранения, ваша игра. Это у вас никто отобрать не сможет».

Лаунчер The Crew Unlimited можно скачать с сайта инициативы, однако для работы мода понадобится копия The Crew. Различий между легальной и пиратской версиями эмулятор не видит, «так что нам придётся пропустить вас».

«The Crew вернулась и здесь надолго!», — возвестил руководитель The Crew Unlimited под ником whammy4. По его словам, команда готовит новые объявления — вполне возможно, насчёт расширения доступности эмулятора.

Помимо The Crew Unlimited, закрытие The Crew породило движение Stop Killing Games, организаторы которого хотят на законодательном уровне потребовать от издателей сохранять игры в рабочем состоянии после завершения поддержки.

Теги: the crew, the crew unlimited, ubisoft ivory tower, ubisoft, гоночная игра, аркада
