Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Трилогия ремейков Final Fantasy VII выйд...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Трилогия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Xbox Series и Switch 2

Компания Square Enix официально подтвердила, что вся трилогия ремейков Final Fantasy VII выйдет на PC, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Соответствующая информация была опубликована в официальном микроблоге обновлённых проектов.

Источник изображения: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Эпизоды ремейка Final Fantasy VII традиционно сначала выходили на консолях PlayStation в качестве временных эксклюзивов. Так было с Final Fantasy VII Remake (PS4) и Final Fantasy VII Rebirth (PS5).

Как стало известно, уже 22 января 2026 года Final Fantasy VII Remake Intergrade (расширенное издание Remake) доберётся до Switch 2, Xbox Series X и S. Также на этих платформах выйдет Final Fantasy VII Rebirth и третий эпизод ремейка Final Fantasy VII, который пока не получил официальный подзаголовок. Триквел появится одновременно на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S.

Впервые о смене своей стратегии по распространению игр руководство Square Enix заявило в мае 2024 года. Разработка третьей части обновлённой Final Fantasy VII идёт по плану: креативный директор проекта Тэцуя Номура (Tetsuya Nomura) в ходе недавней прямой трансляции заявил, что дата анонса командой уже назначена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Cyberpunk 2077 получила патч 2.31 с улучшенным автопилотом и новыми настройками для фоторежима
Счастливый финал с подвохом: с дополнением Legacy of the Forge в Kingdom Come: Deliverance 2 появилась новая секретная концовка
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
«Снова жду игру»: первое открытое бета-тестирование российского MMO-шутера Pioner стартует в октябре
Журналисты раскрыли новые подробности игры Insomniac про Венома и сроки выхода Marvel’s Wolverine
Теги: final fantasy vii remake intergrade, final fantasy vii rebirth, ролевая игра, square enix
final fantasy vii remake intergrade, final fantasy vii rebirth, ролевая игра, square enix
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Пользователи Windows 10 получили от Microsoft последнее предупреждение о завершении поддержки ОС
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Samsung начала развёртывание OneUI 8 на базе Android 16
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов 3 мин.
Наушники Apple AirPods получили семь новых функций с iOS 26 30 мин.
Спустя полтора года после отключения серверов фанаты вернули The Crew к жизни — эту версию Ubisoft отобрать не сможет 34 мин.
Трилогия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Xbox Series и Switch 2 56 мин.
К структуре «Росатома» и «Т-Плюс» предъявили иски на 645 млн рублей за долги перед SAP 3 ч.
Alphabet стала четвёртой компанией в истории с капитализацией более $3 трлн 3 ч.
OpenAI проанализировала, кто и зачем использует ChatGPT: к работе относится лишь четверть запросов 4 ч.
Мессенджер Max сможет заменить паспорт при покупке товаров для взрослых, но пока в тестовом режиме 5 ч.
«Снова жду игру»: первое открытое бета-тестирование российского MMO-шутера Pioner стартует в октябре 5 ч.
Журналисты раскрыли новые подробности игры Insomniac про Венома и сроки выхода Marvel’s Wolverine 6 ч.
Компания «Солар» запустила бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов среднего и малого бизнеса 27 мин.
Western Digital предупредила о повышении цен на все виды HDD 4 ч.
«Аккумулятор вздувается, экран выскакивает», — владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro столкнулись с серьёзными проблемами 5 ч.
AMD записала Ryzen 9000X3D в «клуб 1000 FPS» — такая скорость обещана в киберспортивных играх 5 ч.
Вместе с iPhone 17 компания Apple выпустила динамическую зарядку с плавающей до 60 Вт мощностью 5 ч.
Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящим» отсеком для материнской платы 7 ч.
Следующий флагманский чип Qualcomm получит название Snapdragon 8 Elite Gen 5 — компания пояснила свою логику 7 ч.
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro 8 ч.
Продажи Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов корпоративного класса растут на фоне бума ИИ 9 ч.
Производители флеш-памяти готовятся резко задрать цены — грядёт подорожание SSD 10 ч.