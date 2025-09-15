Трилогия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Xbox Series и Switch 2

Компания Square Enix официально подтвердила, что вся трилогия ремейков Final Fantasy VII выйдет на PC, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Соответствующая информация была опубликована в официальном микроблоге обновлённых проектов.
Эпизоды ремейка Final Fantasy VII традиционно сначала выходили на консолях PlayStation в качестве временных эксклюзивов. Так было с Final Fantasy VII Remake (PS4) и Final Fantasy VII Rebirth (PS5).
Как стало известно, уже 22 января 2026 года Final Fantasy VII Remake Intergrade (расширенное издание Remake) доберётся до Switch 2, Xbox Series X и S. Также на этих платформах выйдет Final Fantasy VII Rebirth и третий эпизод ремейка Final Fantasy VII, который пока не получил официальный подзаголовок. Триквел появится одновременно на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S.
Впервые о смене своей стратегии по распространению игр руководство Square Enix заявило в мае 2024 года. Разработка третьей части обновлённой Final Fantasy VII идёт по плану: креативный директор проекта Тэцуя Номура (Tetsuya Nomura) в ходе недавней прямой трансляции заявил, что дата анонса командой уже назначена.
Источник: