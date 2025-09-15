Сегодня 16 сентября 2025
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для ...
Новости Software
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26

Наряду с выпуском совершенно новой операционной системы iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass, компания Apple также выпустила отдельное обновление для iPhone в виде iOS 18.7, улучшающее безопасность ОС и повышающее стабильность.

Источник изображений: 9to5Mac

Источник изображений: 9to5Mac

Обновление iOS 18.7 во многом является полной противоположностью iOS 26. Если последняя предлагает совершенно новый дизайн Liquid Glass и множество новых функций, то iOS 18.7 сохраняет привычный дизайн операционной системы и акцентирует внимание на исправлении различных ошибок. Изменения в iOS 18.7 в основном находятся «под капотом» и могут быть совершенно незаметны для пользователей. Apple рекомендует обновиться до iOS 18.7 всем пользователям.

Apple предлагает выбор. Если пользователь пока не уверен, стоит ли кардинально менять облик операционной системы с установкой iOS 26 или не хочет беспокоиться о том, что в новая ОС может содержать много ошибок, то он может пока просто обновиться до iOS 18.7. Если же пользователь готов мириться с возможными ошибками на начальном этапе развёртывания новой ОС и хочет воспользоваться новейшими функциями iOS 26 уже сейчас, то выбор очевиден.

iOS 18.7 почти наверняка будет более стабильной и безошибочной, чем iOS 26, поскольку это последнее обновление из длинной череды итерационных улучшений, сделанных Apple за последний год с момента выхода iOS 18.

Как установить iOS 18.7. В разделе «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» система предложит iOS 18.7 как рекомендуемое к установке обновление. iOS 26 тоже доступна, но расположена ниже на экране.

Источник:

Теги: ios 18.7, операционная система, обновление, apple
