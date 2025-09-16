США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран

Переговоры в Мадриде между делегациями американских и китайских чиновников отчасти касались предполагаемой сделки по реструктуризации бизнеса TikTok в США. Американская сторона подтвердила, что рамочные условия сделки были оговорены, и теперь их предстоит утвердить в грядущую пятницу Дональду Трампу (Donald Trump) и Си Цзиньпину (Xi Jinping).

Лидеры двух стран обсудят сделку в ходе пятничного телефонного разговора, как отмечает Reuters. По словам министра финансов США Скотта Бессента (Scott Bessent), угроза блокировки TikTok в США к 17 сентября подтолкнула китайскую сторону к достижению определённых договорённостей. В любом случае, отсрочка на запрет TikTok в США всё равно может быть продлена ещё на 90 дней, чтобы создать условия для реализации сделки.

Со слов американского чиновника, для китайской стороны было важно сохранить за TikTok китайскую идентичность, и предварительные условия сделки позволяют это сделать. В то же время, для американских властей был важен вопрос обеспечения национальной безопасности. О чём именно договорились США и Китай в отношении TikTok, пока не раскрывается. Дональд Трамп заявил, что пока нет ясности, сохранит ли китайская сторона какую-то долю американских активов TikTok, но это условие будет обсуждаться им в пятницу с китайским лидером. Сделка также должна будет получить одобрение Конгресса США.

Трамп со страниц собственной социальной сети Truth Social заявил, что американская молодёжь будет очень довольна «спасением определённой компании», а взаимоотношения между Китаем и США очень сильны, по его мнению. Китайские чиновники дали понять, что сделка может подразумевать передачу американцам определённых интеллектуальных прав, включая лицензию на рекомендательный алгоритм TikTok, который во многом определяет уникальность платформы.

По некоторым данным, если бы договорённость по TikTok не была достигнута, это поставило бы под угрозу ближайшую встречу американского и китайского лидеров, которая в том или ином формате может состояться этой осенью. Министр финансов США заявил, что недавние претензии китайских регуляторов к сделке Nvidia по покупке Mellanox пятилетней давности возникли «в неподходящий момент».