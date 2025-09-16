Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира

Созданием группировки низкоорбитальных спутников для реализации связи занимается не только компания Starlink Илона Маска (Elon Musk), но и ей конкуренты, среди которых выделяется Amazon с её инициативой Project Kuiper. По словам представителей последней, к концу первого квартала будущего года спутниковый интернет будет предлагаться ею на территории пяти стран мира.

В их число войдут США, Канада, Франция, Германия и Великобритания, как уточняет Bloomberg. Президент подразделения Amazon по связям с органами власти Рики Фримэн (Ricky Freeman) пояснил, что к концу текущего года компания будет располагать группировкой из более чем 200 низкоорбитальных спутников связи. В первых регионах присутствия Project Kuiper начнёт предоставлять свои услуги ещё в конце текущего года, хотя очерёдность освоения перечисленных рынков не уточняется. В перспективе количество спутников связи на низкой околоземной орбите Amazon увеличит до 3200 штук.

Над южным полушарием Amazon начнёт разворачивать свою спутниковую группировку в следующем году, чтобы к его завершению увеличить охват до 26 стран. К экватору зона охвата сети будет приближаться уже в 2027 году. Наконец, в 2028 году планируется покрыть фирменной сетью связи весь земной шар, включая полюса и группу от 88 до 100 стран. К тому времени численность группировки спутников начнёт превышать 3200 штук. Авиакомпания JetBlue Airways сообщила в начале месяца, что начнёт предоставлять пассажирам своих самолётов услуги доступа в интернет при помощи спутниковой сети Project Kuiper с 2027 года.