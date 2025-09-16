OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике

Компания OpenAI формирует новую команду, ориентированную на разработку систем робототехники, включая гуманоидные системы, в рамках стратегии продвижения к универсальному искусственному интеллекту (AGI), сообщает сайт Wired.

По данным издания, сейчас OpenAI активно привлекает специалистов в области алгоритмов управления роботами, в том числе гуманоидными, — такими, которые полностью или частично похожи на человека. Это говорит о расширении интересов OpenAI за пределы чисто текстовых и разговорных моделей, таких как ChatGPT.

Например, в июне в OpenAI перешёл Чен Шу Ли (Chengshu Li), который до этого работал в Стэнфордском университете, где возглавлял целый ряд проектов по робототехнике. Ещё два специалиста перешли в OpenAI из другой компании по робототехнике.

Интерес OpenAI к роботам напрямую связан с разработкой универсального искусственного интеллекта (AGI). Если языковые модели работают только с текстом, то роботы позволяют проверять интеллект в реальном мире, где задачи сложнее и непредсказуемее. Управление телом требует сразу нескольких уровней «мышления» — от моторики и восприятия до планирования и общения, а значит, служит естественным полигоном для отработки алгоритмов AGI. Кроме того, взаимодействие роботов с окружающей средой генерирует уникальные обучающие данные, которые ускоряют развитие универсальных моделей.

В OpenAI уже занимались робототехникой. Например, в 2019 году в компании создали механическую руку, похожую на человеческую, способную собирать кубик Рубика. Но эти инициативы были свёрнуты в 2021 году. Теперь в компании решили к ним вернуться и, очевидно, пойти дальше.

Хотя OpenAI пока не раскрывает подробности новых проектов, на её официальном сайте уже опубликованы вакансии специалистов в различных сферах робототехники, таких как физическое взаимодействие, телеоперация (удалённое управление) и симуляция. Причём эти вакансии указывают на планирование массового производства роботов: ищутся инженеры для работы над сенсорами, механическими системами и прототипированием, рассчитанными на миллионы устройств.

Источники отмечают, что OpenAI надеется сделать серьёзный шаг на пути к AGI — универсальному искусственному интеллекту (artificial general intelligence), способному решать широчайший спектр задач вне зависимости от темы и без перепрограммирования под разные виды задач.

Индустрия робототехники сейчас на подъёме: с начала 2024 года стартапы, разрабатывающие гуманоидных роботов, привлекли свыше $5 млрд инвестиций. По оценке Morgan Stanley, к 2050 году индустрия гуманоидных роботов может оцениваться в 5 триллионов долларов.