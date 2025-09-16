OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора

Некогда принимавший участие в становлении стартапа OpenAI Илон Маск (Elon Musk) сейчас критически настроен в отношении действий его руководства, а потому пытается влиять на бизнес компании через судебные иски. Тем интереснее, что OpenAI недавно удалось принять на работу бывшего финансового директора xAI — стартапа в сфере ИИ, который Илон Маск основал в противовес OpenAI.

Речь идёт о Майке Либераторе (Mike Liberatore), который в OpenAI будет занимать схожую должность, отвечая за финансовые потоки бурно развивающегося стартапа. Помимо прочего, бывший финансовый директор xAI в конкурирующем стартапе будет контролировать вопросы, связанные с расходами на развитие вычислительной инфраструктуры. В своей прежней должности Либераторе проработал всего три месяца, в OpenAI он приступил к исполнению своих новых обязанностей в минувший вторник, а из xAI он ушёл в июле текущего года. При этом финансовым директором OpenAI остаётся Сара Фрайар (Sarah Friar), которой Либераторе будет подчиняться в должности бизнес-директора по финансам. Новому руководителю придётся взаимодействовать с командой Грега Брокмана (Greg Brockman), который управляет заключением контрактов и привлечением капитала на нужды развития вычислительной инфраструктуры OpenAI.

Илон Маск является идейным противником перехода OpenAI на коммерческие рельсы, часть его судебных претензий к стартапу направлена как раз против грядущей реструктуризации, об условиях которой OpenAI недавно удалось договориться с Microsoft, являющейся ранним и одним из крупнейших инвесторов в капитал стартапа. Капитализация OpenAI на данный момент оценивается в $500 млрд, но в своих контрактах компания оперирует достаточно крупными суммами. Например, договорённости с Oracle подразумевают передачу последней $300 млрд в течение нескольких лет.

Майк Либераторе до своего перехода в xAI девять лет проработал в Airbnb, а до этого занимал различные руководящие должности в финансовой сфере в компаниях SquareTrade, eBay и PayPal. За свою непродолжительную карьеру в xAI он смог привлечь $5 млрд от инвесторов, в число которых вошла компания SpaceX Илона Маска, а также привлечь ещё $5 млрд в виде долговых обязательств.