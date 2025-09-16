Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowham...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать

Исследователи обнаружили уязвимость модулей оперативной памяти стандарта DDR5 к атакам типа Rowhammer, хотя эта память должна была быть в значительной степени от них защищена. Последние спецификации DDR5 предусматривают защиту от злонамеренного переключения битов в чипах ОЗУ, но атака «Феникс» (Phoenix) проделала в ней брешь и привела к появлению инструментов для взлома самых современных компьютерных платформ.

Источник изображения: www.bleepingcomputer.com

Источник изображения: www.bleepingcomputer.com

Уязвимость чипов DDR5 к атакам типа Rowhammer показала сводная группа исследователей из отдела компьютерной безопасности (COMSEC) Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) и компании Google. Они изучили механизмы защиты самой распространённой памяти DDR5 производства компании SK hynix, доля которой на рынке достигает 36 %. Впрочем, это не означает, что память DDR5 других производителей свободна от этой уязвимости. Безопасных чипов, похоже, не существует.

Атака Rowhammer, напомним, строится на увеличении частоты обращений к определённым ячейкам памяти. Это вызывает рост паразитных токов утечек в ячейках, что затрагивает соседние с ними ячейки DRAM. Следствием этого становится переключение битового состояния ячеек, непосредственно не атакуемых, а, например, в защищённых областях памяти. Такая атака позволяет злоумышленнику повысить привилегии в системе, извлечь ключ шифрования и сделать много других неприятных для пользователя вещей на атакуемом компьютере.

После изучения встроенных в память DDR5 SK hynix решений по защите от атак Rowhammer группа учёных обнаружила слепые зоны в механизме Target Row Refresh (TRR), который предотвращает инверсию битов, отправляя дополнительную команду обновления при обнаружении частого обращения к определённой строке. Оказалось, что при работе TRR существуют интервалы, когда атака остаётся не скомпенсированной. В частности, для исследуемой памяти это оказались интервалы обновления 128 и 2608. Если атака синхронизирована с процессами защиты TRR, то она производится точно в то время, когда на неё не будет реакции от системы защиты.

На основе выявленной уязвимости, получившей название Phoenix, исследователи создали эксплоит для повышения уровня привилегий в системе. Во время тестирования потребовалось менее двух минут, чтобы получить root-права «на стандартной системе DDR5 с настройками по умолчанию».

Кроме того, исследователи изучили возможность практического применения атаки Phoenix для получения контроля над целевой системой. При нацеливании на записи таблицы страниц (PTE) для создания произвольного примитива чтения/записи в память они обнаружили, что все протестированные продукты уязвимы. В ходе другого теста исследователи замахнулись на ключи RSA-2048 в виртуальной машине, расположенной в том же месте, чтобы взломать аутентификацию по SSH, и обнаружили, что 73 % модулей DDR5 не обеспечили защиты.

В настоящее время уязвимость Phoenix отслеживается как CVE-2025-6202 и имеет высокий уровень опасности. Она затрагивает все модули оперативной памяти DDR5, выпущенные в период с января 2021 года по декабрь 2024 года. Все 15 протестированных модулей памяти DDR5 компании SK hynix имели те или иные уязвимости к атаке Phoenix или даже полный комплект уязвимостей.

В качестве варианта для защиты от атак Phoenix и других подобных исследователи предложили в три раза увеличить время регенерации памяти (tREFI). Это «собьёт с толку» уже созданные для атаки эксплоиты, но следует добавить, что увеличение интервала регенерации памяти скорее всего приведёт к порче данных и нестабильности системы, поэтому совет интересный, но имеющий мало практической ценности. Остаётся полагаться на производителей памяти и чипсетов, чтобы они создали механизмы защиты теперь уже от атак типа «Феникс», чтобы атака Rowhammer больше не смогла возродиться из пепла, как легендарная птица, давшая имя новой уязвимости.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Intel Coffee Lake и любых AMD Zen нашлась новая уязвимость класса Spectre, а патч бьёт по производительности
Microsoft закрыла 80 уязвимостей в Windows и Office, включая восемь критических
В Android закрыли уязвимость, позволявшую захватить контроль над смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot
Мошенники осваивают мессенджер Max: сформировался чёрный рынок аренды учётных записей
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин
Теги: уязвимость, атака, хакеры, rowhammer, ddr5
уязвимость, атака, хакеры, rowhammer, ddr5
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента
15 хакерских группировок объявили о закрытии — хакеры хотят насладиться «золотыми парашютами»
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер
Google меняет подход к обновлениям безопасности Android, но пользователи это вряд ли заметят 30 мин.
Borderlands 4 «работает хуже обычного для игры на Unreal Engine 5» — эксперты Digital Foundry раскритиковали новый шутер от Gearbox 46 мин.
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle 2 ч.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 2 ч.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 2 ч.
Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках 3 ч.
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки 3 ч.
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго 3 ч.
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 4 ч.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 5 ч.
Первый в отрасли квантовый компьютер на полупроводниковых чипах заработал в Великобритании 36 мин.
ATP выпустила индустриальные SSD серий N701/N601 вместимостью до 960 Гбайт 2 ч.
Китайский регулятор обвинил NVIDIA в нарушении антимонопольного законодательства при покупке Mellanox 2 ч.
Сделанный для Китая ускоритель Nvidia RTX 6000D провалился в продаже — GeForce RTX 5090 лучше 2 ч.
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать 2 ч.
BlackRock вложит до £500 млн в развитие дата-центров в Великобритании 3 ч.
Silver Lake закрыла сделку по покупке контролирующей доли в бизнесе Altera 3 ч.
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков 4 ч.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 4 ч.
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд 4 ч.