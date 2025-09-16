Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Работа с оптическими дисками Диски уходят: продажи игр на физических ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки

Оптические носители информации постепенно покидают рынок, и в сегменте компьютерных игр они уже давно не являются доминирующим каналом дистрибуции. В прошлом году, как показал корпоративный отчёт Sony, лишь 3 % профильной выручки компания получила от реализации игр на физических носителях.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Sony Interactive Entertainment в прошлом фискальном году, который завершился в марте текущего календарного, выручила в целом $31,5 млрд. Это почти на 10 % больше результата предыдущего фискального года. Даже если учесть, что лишь 3 % выручки обеспечила реализация игр на физических носителях, для Sony соответствующая сумма всё равно достигла $945 млн по итогам минувшего фискального года. Впрочем, в относительном выражении доля выручки Sony от реализации игр на дисках достигла исторического минимума.

В конце прошлого десятилетия данная доля достигала 6 %, после дебюта PlayStation 5 в 2020 году она опустилась до 5 % и долго время держалась на этом уровне, пока в 2024 фискальном году не просела до 4 %, а после и до 3 % по итогам прошлого. Как поясняет Kotaku, отчасти снижение обусловлено тем, что Sony в прошлом фискальном году редко радовала фанатов выпуском игр собственной разработки, тогда как именно их коллекционеры стремятся приобретать на дисках.

По мнению Insider Gaming, даже будущая консоль PlayStation 6 не откажется полностью от дисковода, хотя он будет продаваться за доплату и подключаться отдельно. Издатели игр, включая самих поставщиков игровых консолей, всё реже выпускают их на физических носителях. В этом отношении Sony ещё может считаться долгожителем среди сторонников оптических дисков в данной сфере.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V
Sony наконец упростила процесс возврата средств в PS Store, но есть нюанс
Завтра все приставки PlayStation 5 подорожают на $50, но только в США
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space
Теги: sony, playstation 5, игровые консоли, оптический диск, игры
sony, playstation 5, игровые консоли, оптический диск, игры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента 19 мин.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 33 мин.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 34 мин.
Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках 37 мин.
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки 2 ч.
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго 2 ч.
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 2 ч.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 3 ч.
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 4 ч.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 5 ч.
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать 2 мин.
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер 19 мин.
BlackRock вложит до £500 млн в развитие дата-центров в Великобритании 59 мин.
Silver Lake закрыла сделку по покупке контролирующей доли в бизнесе Altera 2 ч.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 3 ч.
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity 3 ч.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 4 ч.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 4 ч.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 4 ч.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 5 ч.