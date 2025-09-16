Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки

Оптические носители информации постепенно покидают рынок, и в сегменте компьютерных игр они уже давно не являются доминирующим каналом дистрибуции. В прошлом году, как показал корпоративный отчёт Sony, лишь 3 % профильной выручки компания получила от реализации игр на физических носителях.

Sony Interactive Entertainment в прошлом фискальном году, который завершился в марте текущего календарного, выручила в целом $31,5 млрд. Это почти на 10 % больше результата предыдущего фискального года. Даже если учесть, что лишь 3 % выручки обеспечила реализация игр на физических носителях, для Sony соответствующая сумма всё равно достигла $945 млн по итогам минувшего фискального года. Впрочем, в относительном выражении доля выручки Sony от реализации игр на дисках достигла исторического минимума.

В конце прошлого десятилетия данная доля достигала 6 %, после дебюта PlayStation 5 в 2020 году она опустилась до 5 % и долго время держалась на этом уровне, пока в 2024 фискальном году не просела до 4 %, а после и до 3 % по итогам прошлого. Как поясняет Kotaku, отчасти снижение обусловлено тем, что Sony в прошлом фискальном году редко радовала фанатов выпуском игр собственной разработки, тогда как именно их коллекционеры стремятся приобретать на дисках.

По мнению Insider Gaming, даже будущая консоль PlayStation 6 не откажется полностью от дисковода, хотя он будет продаваться за доплату и подключаться отдельно. Издатели игр, включая самих поставщиков игровых консолей, всё реже выпускают их на физических носителях. В этом отношении Sony ещё может считаться долгожителем среди сторонников оптических дисков в данной сфере.