«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента

Игроки давно жаловались, что вышедший в 2020 году скандинавский боевик с открытым миром Assassin’s Creed Valhalla предлагает даже слишком много контента. Теперь это признали и в Ubisoft.

Директор по контенту сюжетного дополнения Claws of Awaji к Assassin’s Creed Shadows Симон Арсено (Simon Arsenault) в интервью GamesRadar заявил, что по ходу пострелизной поддержки Valhalla превратилась в настоящего монстра.

«Чем дольше вы ждали, тем больше накапливалось аддонов и бесплатных обновлений. В какой-то момент игра превратилась в монстра. Она уже им была, но к концу чудище стало заметно больше», — считает Арсено.

Согласно статистике портала How Long to Beat, прохождение одного только основного сюжета Valhalla занимает 60 часов (100 часов с учётом побочных активностей), тогда как дополнения добавляют к этому показателю более 25 часов.

По словам Арсено, в случае с DLC для Assassin’s Creed Shadows масштаб смогли удержать под контролем благодаря небольшому размеру команды дополнительного контента по сравнению с коллективом, отвечавшим за основную игру.

«У нас время было ограничено. Хотя мы добились куда большего, чем ожидали поначалу, нам пришлось фокусироваться. Как это сделать? Максимально точно определиться с масштабом», — объяснил Арсено.

Релиз Claws of Awaji состоится сегодня, 16 сентября, на всех целевых платформах Assassin's Creed Shadows — PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Аддон включает около 10 часов дополнительного контента.