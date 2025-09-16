TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle

Предполагаемые условия сделки по сохранению американского бизнеса TikTok хоть и должны быть раскрыты не ранее пятницы, оставаться в тайне до этого дня не могли просто в силу высокого интереса общественности к данной теме. Источники теперь сообщают, что после сделки TikTok в США продолжит использовать алгоритмы китайского происхождения, а за работу инфраструктуры будет отвечать Oracle.

Прежде всего, представитель одного из влиятельных китайских регулирующих органов Ван Цзинтао (Wang Jingtao) заявил прессе в минувший понедельник, что предварительные условия сделки с американской стороной подразумевают «лицензирование алгоритма и прочих прав на интеллектуальную собственность». Напомним, что разработанный китайской ByteDance рекомендательный алгоритм является одной из отличительных черт TikTok и обеспечивает популярность этой площадке, а потому американская сторона изначально выражала заинтересованность в получении доступа к нему.

Китайская сторона долго противилась передаче рекомендательного алгоритма, поскольку считала его важной для развития национальной отрасли технологией. Какие аргументы были использованы американцами в ходе переговоров, судить сложно, но в итоге ключевое ноу-хау, необходимое для полноценной работы TikTok в США, будет им передано. ByteDance предстоит поручить американской стороне работу с пользовательскими данными граждан страны и защиту контента с точки зрения информационной безопасности. Дальнейшее обучение рекомендательного алгоритма, изначально разработанного в Китае, будет происходить в США и на данных локальных пользователей.

По некоторым данным, TikTok предложит американским пользователям после сделки отдельную версию приложения, но желает сохранить равноправный доступ к контенту для пользователей по всему миру. В консорциум американских компаний и инвесторов, которые будут отвечать за работу TikTok в США после сделки, войдёт Oracle, которая уже обрабатывает соответствующую информацию. При этом она будет не единственной в своём роде, как отмечает Reuters со ссылкой на CBS News.