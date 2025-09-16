Сегодня 16 сентября 2025
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов

Microsoft начала развёртывать в своём ПК-приложении Xbox для Windows новую объединённую библиотеку игр. В неё вошли проекты из Steam, Battle.net и других магазинов — приложение Xbox становится средством запуска любых игр, установленных на ПК.

Источник изображений: xbox.com

Последние месяцы Microsoft тестировала это нововведение в предварительных версиях Xbox, теперь же доступ к играм с альтернативных платформ открылся всем пользователям приложения. Инициатива адресована в первую очередь владельцам портативных игровых приставок Asus Xbox Ally, хотя она согласуется и с общим стремлением Microsoft превратить Xbox для ПК в единый игровой центр.

«Когда вы устанавливаете игру из поддерживаемого магазина, она автоматически появляется в разделе „Моя библиотека“ приложения Xbox для ПК, а также в списке „Последние“ на боковой панели, откуда можно вернуться к любимым играм в один щелчок мыши», — рассказали в Microsoft. Появился раздел «Мои приложения» для браузеров, игровых утилит и клиентов сторонних магазинов. Эта функция тоже разработана преимущественно для портативных консолей, чтобы упростить их владельцам загрузку и запуск игр из разных магазинов.

До конца месяца Microsoft добавит в приложение доступные в облаке игры и историю игр, чтобы синхронизировать их на стационарной приставке Xbox, на ПК и на портативной консоли. В предварительной версии приложения Xbox эта функция дебютировала в августе.

