Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова

Вслед за недавним тизером разработчики из российской студии Battlestate Games объявили об открытии страницы своего эвакуационного шутера Escape from Tarkov в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Источник изображений: Battlestate Games

Страница Escape from Tarkov в Steam доступна по этой ссылке, обещает поддержку 19 языков (в том числе русского), симулятор боя в экстремальных условиях, тотальную индивидуализацию оружия и уникальные локации.

Хотя у Escape from Tarkov уже есть дата выхода в лаунчере Battlestate — релизная версия увидит свет 15 ноября, — сроки премьеры в Steam на странице не приводятся. Не исключено, что на обеих площадках игра стартует одновременно.

На странице Escape from Tarkov в Steam также приводятся неполные (но показательные) системные требования:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: AMD Ryzen 5 3600;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 11.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 11;
  • процессор: Intel Core i7-14700F;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070;
  • оперативная память: 64 Гбайт;
  • DirectX: 11.

Вопреки надеждам фанатов, для игры через Steam владельцам версий из лаунчера Battlestate придётся купить Escape from Tarkov ещё раз. При привязке аккаунта система будет автоматически выбирать старшее из двух изданий.

Например, если пользователь приобрёл стандартное издание в Steam, а на привязанной учётной записи Battlestate уже активна The Unheard Edition, то при запуске лаунчера Battlestate через Steam будет доступен профиль с The Unheard Edition.

Что ещё разработчики Escape from Tarkov рассказали о версии для Steam:

  • для игры в Escape from Tarkov через Steam необходимо привязать учётную запись Battlestate Games (или создать её);
  • весь достигнутый прогресс сохраняется на профиле Battlestate Games и переносится в Steam;
  • заявлена поддержка достижений Steam и синхронизация с уже добытыми трофеями;
  • будет доступна и синхронизация друзей из Steam;
  • без подключения к интернету в Escape from Tarkov играть нельзя;
  • приобретённые на официальном сайте ключи Escape from Tarkov активировать в Steam тоже нельзя;
  • вне зависимости от площадки покупки все пользователи Escape from Tarkov играют на одних и тех же серверах;
  • разработчики не планируют реализовывать функцию семейного доступа, предзагрузку игры, поддержку «Мастерской Steam» или Steam Deck.

