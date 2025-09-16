AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра

Компания AMD официально представила первые процессоры Ryzen 9000F на архитектуре Zen5 для сокета AM5, не оснащённые встроенной графикой. К линейке добавились две модели: 8-ядерный Ryzen 7 9700F и 6-ядерный Ryzen 5 9500F, которые появились в каталогах ритейлеров и на официальном сайте компании. Запуск этих процессоров подтверждает слухи, циркулировавшие с июня, когда партнёры по производству материнских плат начали выпускать обновления BIOS с упоминанием этих вариантов Ryzen.

Процессор Ryzen 7 9700F с восемью ядрами, как сообщает VideoCardz, работает на базовой частоте 3,8 ГГц с возможностью авторазгона до 5,5 ГГц, что делает его близким родственником модели Ryzen 7 9700X, поскольку оба процессора построены на дизайне Granite Ridge. Основное различие между этими моделями заключается в отсутствии встроенной графики RDNA2 на кристалле ввода-вывода, что требует обязательного использования дискретной видеокарты.

Шестиядерник Ryzen 5 9500F имеет базовую частоту 3,8 ГГц и может повышать её до 5,0 ГГц. Таким образом, его можно рассматривать как последователя популряного Ryzen 5 7500F с примерно такими же частотами, но с более свежей архитектурой Zen 5. Графического ядра у Ryzen 5 9500F тоже нет.

Оба новых процессора используют дизайн Granite Ridge, а значит используют те же полупроводниковые кристаллы, что и привычные Ryzen 9000.

Модель Ryzen 5 9500F, уже выпущенная в Китае в начале сентября, теперь будет доступна на глобальном рынке, тогда как широкая доступность Ryzen 7 9700F пока под вопросом, возможно просто по причине отсутствия актуальной информации.

Информация о ценах на официальном сайте отсутствует, однако, по данным компании, обе модели, вероятно, будут поставляться преимущественно OEM-производителям и системным интеграторам.