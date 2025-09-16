Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза

Компания SpaceX запустила на орбиту новый грузовой космический корабль Cygnus XL с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). Миссия NG-23 — первый запуск Cygnus с августа 2024 года, когда был выполнен полёт в рамках миссии NG-21.

Запуск Falcon 9 с кораблём Cygnus XL состоялся в воскресенье, 14 сентября в 18:11 EDT (в понедельник в 1:11 мск) с площадки SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Это был дебютный полёт более крупной и вместительной версии корабля Cygnus. Если в ходе предыдущего полёта корабль доставил на МКС около 3857 кг груза, то Cygnus XL доставит на станцию 4990 кг различного оборудования, запчастей и провианта.

Запуск миссии NG-22 планировался на январь этого года, но был перенесён на июнь из-за проблем с авионикой. Однако, в итоге эту миссию отменили из-за повреждений, полученных Cygnus во время транспортировки к месту запуска во Флориде.

Согласно графику полёта Cygnus XL должен прибыть к МКС в среду, 17 сентября в 6:35 по восточному времени (13:35 мск). Стыковка корабля с МКС будет выполнена с использованием роботизированной руки Canadarm2.

Согласно заявлению представителя NASA, Cygnus XL доставит на МКС, в том числе, материалы для производства полупроводниковых кристаллов в космосе и оборудование для разработки усовершенствований криогенных топливных баков. Также груз включает специализированную систему ультрафиолетового облучения для предотвращения роста микробов, которые образуются в системах водоснабжения, и материалы для производства фармацевтических кристаллов, используемых в лечении онкологических и других заболеваний.

Cygnus XL будет отстыкован от МКС в марте 2026 года, после чего сгорит в атмосфере Земли.