AMD незаметно представила серию процессоров Ryzen Pro 9000

AMD без лишнего шума представила процессоры Ryzen Pro 9000, пишет портал Computer Base. Чипы просто появились в базе данных официального сайта компании. В серию вошли три модели: Ryzen 9 Pro 9945, Ryzen 7 Pro 9745 и Ryzen 5 Pro 9645. От обычных моделей Ryzen 9000 они отличаются поддержкой дополнительных технологий безопасности и управления, направленных на бизнес.

Флагманской моделью является Ryzen 9 Pro 9945. Как и предшественник Ryzen 9 Pro 7945, новый процессор предлагает 12 ядер с поддержкой 24 потоков, но использует новую архитектуру Zen 5. По сравнению с моделью предыдущего поколения базовая частота нового процессора на 300 МГц ниже и составляет 3,4 ГГц, максимальная осталась прежней — 5,4 ГГц. Процессор получил 12 Мбайт кеша L2 и 64 Мбайт кеша L3. Номинальный TDP заявлен на уровне 65 Вт.

Модель Ryzen 7 Pro 9745 предлагает 8 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков. Базовая частота процессора не изменилась относительно предшественника (Ryzen 7 Pro 7745) и составляет 3,8 ГГц. Максимальная — выросла на 100 МГц и составляет 5,4 ГГц. Чип имеет 8 Мбайт кеш памяти L2 и 32 Мбайт кеша L3. Номинальный показатель энергопотребления — 65 Вт.

Младшая модель Ryzen 5 Pro 9645 получила 6 ядер с поддержкой 12 потоков. Базовая частота процессора установлена в 3,9 ГГц (+100 МГц относительно предшественника Ryzen 5 Pro 7645), максимальная — в 5,4 ГГц (+300 МГц относительно предшественника). TDP не изменился и остался на уровне 65 Вт.

Стоимость новых процессоров Ryzen Pro 9000 пока остаётся неизвестной.