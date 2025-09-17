Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Владельцы iPhone 13 и более новых получи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink

Смартфоны iPhone 13 и новее с установленной iOS 26 смогут использовать спутниковую связь Starlink через T-Mobile для работы ряда приложений Apple, включая Messages, даже в зонах, не обеспеченных сотовой связью. Об этом сообщил главный технический директор компании T-Mobile Джон Со (John Saw).

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как сообщает PCMag, работу будет обеспечивать сервис T-Satellite, официально запущенный в июле, и предназначенный для обеспечения связи в зонах без сотового покрытия, таких как удалённые и сельские районы. Ранее возможность принимать данные через спутник появилась на смартфонах Google Pixel 10 с поддержкой таких сторонних приложений, как WhatsApp, Google Maps и X, причём, несмотря на медленную скорость передачи данных, возможен просмотр видео и проведение видеозвонков.

Однако для iPhone список совместимых приложений пока ограничен шестью встроенными сервисами Apple: «Компас», «Фитнес», «Карты», «Сообщения», «Музыка» и «Погода». Сторонние приложения, включая Google Maps, WhatsApp и X, на iOS через T-Satellite пока недоступны.

Представитель T-Mobile пояснил, что компания продолжает работу над расширением возможностей и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию о развитии функциональности сервиса для iOS-устройств и, вероятно, сделает это совместно с Apple и разработчиками приложений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира
Маск пообещал, что со временем Starlink заменит всех операторов сотовой связи
В небо над Россией запустят воздушные шары с 5G — альтернатива спутникам Starlink
Китайские власти обвинили Nvidia в нарушении закона при покупке Mellanox в 2020 году
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом
Частоту сердечного ритма измерили Wi-Fi-сигналом
Теги: спутниковый интернет, t-mobile, apple iphone, starlink
спутниковый интернет, t-mobile, apple iphone, starlink
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 30 — благодаря утечке из AMD
Samsung объявила большой список устройств Galaxy, которые получат OneUI 8 до конца года
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия 7 ч.
ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8» 7 ч.
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 8 ч.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 9 ч.
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры 9 ч.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 9 ч.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 10 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 10 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 10 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 10 ч.
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах 2 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо» 6 ч.
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года 6 ч.
Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090 7 ч.
Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 9 ч.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 9 ч.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 9 ч.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 9 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 11 ч.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 12 ч.