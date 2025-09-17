Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink

Смартфоны iPhone 13 и новее с установленной iOS 26 смогут использовать спутниковую связь Starlink через T-Mobile для работы ряда приложений Apple, включая Messages, даже в зонах, не обеспеченных сотовой связью. Об этом сообщил главный технический директор компании T-Mobile Джон Со (John Saw).

Как сообщает PCMag, работу будет обеспечивать сервис T-Satellite, официально запущенный в июле, и предназначенный для обеспечения связи в зонах без сотового покрытия, таких как удалённые и сельские районы. Ранее возможность принимать данные через спутник появилась на смартфонах Google Pixel 10 с поддержкой таких сторонних приложений, как WhatsApp, Google Maps и X, причём, несмотря на медленную скорость передачи данных, возможен просмотр видео и проведение видеозвонков.

Однако для iPhone список совместимых приложений пока ограничен шестью встроенными сервисами Apple: «Компас», «Фитнес», «Карты», «Сообщения», «Музыка» и «Погода». Сторонние приложения, включая Google Maps, WhatsApp и X, на iOS через T-Satellite пока недоступны.

Представитель T-Mobile пояснил, что компания продолжает работу над расширением возможностей и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию о развитии функциональности сервиса для iOS-устройств и, вероятно, сделает это совместно с Apple и разработчиками приложений.