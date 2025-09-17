Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото

На YouTube появятся новые инструменты на основе искусственного интеллекта для создания коротких видео (Shorts). В рамках мероприятия Made on YouTube компания анонсировала адаптированную версию модели Google Veo 3, а также функции редактирования, создания ремиксов и стилизации контента. Нововведение станет доступно в ближайшие месяцы.

Адаптированная версия Veo 3 Fast позволяет генерировать видеоклипы с разрешением 480 пикселей, низкой задержкой передачи данных и возможностью добавления звукового сопровождения. Появится функция наложения видео на статичное изображение, благодаря технологии, фиксирующей и передающей движения между объектами, которая позволит «оживлять» картинки. Также появится возможность применять к роликам различные художественные стили, например, поп-арт или оригами, и добавлять по текстовому описанию новые объекты.

Другим интересным инструментом стал Speech to Song, позволяющий превращать диалоги из видео в музыкальные треки. Для создания таких треков используется музыкальная ИИ-модель Google Lyria 2, при этом авторы смогут задавать любое настроение композиции.

Отдельно будет внедрена функция Edit with AI для преобразования необработанных видеозаписей из камеры в черновики Shorts с последующим автоматическим редактированием и выбором лучших моментов, а также добавлением музыки, переходов и даже озвучки с реакцией на происходящее в кадре — правда, пока только на английском или хинди. Эксперименты с этой функцией уже ведутся в приложении YouTube Create, а в ближайшие недели её распространение расширится на отдельные рынки.

Новые функции начнут распространяться в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, с последующим расширением на другие регионы.