Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam

На прошлой неделе ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection от принадлежащей Atari калифорнийской студии Digital Eclipse получил дату выхода, а теперь стал доступен для предзаказа — в том числе и в России.

Источник изображений: Digital Eclipse

Digital Eclipse у себя в микроблоге объявила, что открыла предзаказы Mortal Kombat: Legacy Kollection в цифровых магазинах на PC, PlayStation и Xbox. До консолей Nintendo опция доберётся позже.

Хотя новейшая Mortal Kombat 1 в российском сегменте Steam не продаётся, предстоящий сборник классических игр серии отечественные пользователи купить могут, причём по демократичной цене.

Стоимость Mortal Kombat: Legacy Kollection составляет $45, что по нынешнему курсу более 3700 рублей, однако в российском Steam сборник доступен почти в два с половиной раза дешевле — за 1600 рублей.

Кроме того, с учётом специального предложения до 30 сентября покупка Mortal Kombat: Legacy Kollection обойдётся на 10 % дешевле (1440 рублей). Российские пользователи региональными ценами остались довольны.

Mortal Kombat: Legacy Kollection включает классические игры франшизы времён 90-х и начала 2000-х с поддержкой современных функций и мультиплеера (сетевой код Rollback). Полный список выглядит следующим образом:

  • Mortal Kombat (1992) — аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear;
  • Mortal Kombat 2 (1993) — аркадные автоматы, SNES, Genesis, Game Boy, 32X;
  • Mortal Kombat 3 (1995) — аркадные автоматы, SNES, Genesis;
  • Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — аркадные автоматы, SNES;
  • Mortal Kombat 4 (1997) — аркадные автоматы;
  • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) — PlayStation, Nintendo 64;
  • Mortal Kombat Special Forces (2000) — PlayStation;
  • Mortal Kombat Advance (2001) — Game Boy Advance;
  • Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) — Game Boy Advance;
  • Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) — Game Boy Advance.

Цифровой релиз Mortal Kombat: Legacy Kollection состоится 30 октября, а в рознице сборник появится 12 декабря. Хотя страница проекта в Steam переведена на русский язык, локализация не заявлена.

Теги: mortal kombat: legacy kollection, digital eclipse, atari, файтинг
