Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Доставка припасов на МКС под угрозой — у...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель

Запущенный 14 сентября грузовой корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman испытал проблемы с главным двигателем и не сможет в намеченный срок прибыть к МКС. Стыковка была запланирована на 17 сентября в 13:35 мск. В NASA отказываются назвать новое время стыковки до выяснения причин неисправности.

Источник изображения: Northrop Grumman

Источник изображения: Northrop Grumman

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с кораблём Cygnus XL с грузом для экипажа Международной космической станции стартовала 14 сентября в 18:11 EDT (15 сентября в 1:11 мск) с площадки SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Миссия стала первым запуском Cygnus с августа 2024 года, когда был выполнен полёт в рамках миссии NG-21. Миссия NG-22 была отменена — корабль попал в ДТП на траке во время транспортировки на космодром. Запуск Cygnus XL состоялся в рамках миссии NG-23.

Корабль Cygnus XL обладает значительно более высокой вместимостью, чем предыдущие модификации. Раньше он доставлял на станцию порядка 3,8 т полезной нагрузки. Модификация Cygnus XL должна доставить на МКС почти 5 т груза.

«Главный двигатель Cygnus XL остановился раньше, чем планировалось, во время двух запусков, предназначенных для повышения орбиты космического корабля для сближения с космической станцией, откуда он доставит 11 000 фунтов научных исследований и грузов в орбитальную лабораторию NASA, — сообщили в агентсве. — Все остальные системы Cygnus XL работают нормально».

«В результате «Cygnus XL не прибудет на космическую станцию в среду, 17 сентября, как планировалось изначально. Новая дата и время прибытия будут пересмотрены», — добавили представители NASA.

Для платформы Cygnus сбой в работе двигателя не в новинку. Во время предыдущего запуска корабль также испытывал проблемы с двигательной установкой, но всё же добрался до МКС. Будем надеяться, что в этот раз тоже всё завершится хорошо. Без этих припасов работа стации будет сильно осложнена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза
Космический корабль «Прогресс МС-32» с российской полупроводниковой установкой долетел до МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-31» доставил 2,6 т припасов, оборудования и топлива на МКС
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах
Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление
Теги: cygnus, аномалия, мкс, запуск ракеты
cygnus, аномалия, мкс, запуск ракеты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
AMD незаметно представила серию процессоров Ryzen Pro 9000
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 10 мин.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 54 мин.
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента 2 ч.
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится 2 ч.
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары 2 ч.
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода 2 ч.
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam 3 ч.
Microsoft стала ещё настойчивее отговаривать от установки Chrome — теперь ещё и через Bing 3 ч.
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 7 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 7 ч.
NVIDIA и партнёры развернут в Великобритании ИИ-фабрики со 120 тыс. ускорителей Blackwell 10 мин.
Собственный ЦОД Stargate и крупнейший в стране ИИ-суперкомпьютер: американские IT-гиганты вложат более $40 млрд в развитие ИИ в Великобритании 10 мин.
Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3 12 мин.
Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia 18 мин.
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось 39 мин.
Камчатку полностью отключат от интернета на несколько дней 47 мин.
Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель 2 ч.
Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании 2 ч.
iBase представила одноплатный компьютер IBR500 для устройств IoT и периферийного оборудования 3 ч.
В США появится ИИ-суперкомпьютер с Arm-процессорами AmpereOne M и ускорителями Qualcomm Cloud AI 3 ч.