Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель

Запущенный 14 сентября грузовой корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman испытал проблемы с главным двигателем и не сможет в намеченный срок прибыть к МКС. Стыковка была запланирована на 17 сентября в 13:35 мск. В NASA отказываются назвать новое время стыковки до выяснения причин неисправности.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с кораблём Cygnus XL с грузом для экипажа Международной космической станции стартовала 14 сентября в 18:11 EDT (15 сентября в 1:11 мск) с площадки SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Миссия стала первым запуском Cygnus с августа 2024 года, когда был выполнен полёт в рамках миссии NG-21. Миссия NG-22 была отменена — корабль попал в ДТП на траке во время транспортировки на космодром. Запуск Cygnus XL состоялся в рамках миссии NG-23.

Корабль Cygnus XL обладает значительно более высокой вместимостью, чем предыдущие модификации. Раньше он доставлял на станцию порядка 3,8 т полезной нагрузки. Модификация Cygnus XL должна доставить на МКС почти 5 т груза.

«Главный двигатель Cygnus XL остановился раньше, чем планировалось, во время двух запусков, предназначенных для повышения орбиты космического корабля для сближения с космической станцией, откуда он доставит 11 000 фунтов научных исследований и грузов в орбитальную лабораторию NASA, — сообщили в агентсве. — Все остальные системы Cygnus XL работают нормально».

«В результате «Cygnus XL не прибудет на космическую станцию в среду, 17 сентября, как планировалось изначально. Новая дата и время прибытия будут пересмотрены», — добавили представители NASA.

Для платформы Cygnus сбой в работе двигателя не в новинку. Во время предыдущего запуска корабль также испытывал проблемы с двигательной установкой, но всё же добрался до МКС. Будем надеяться, что в этот раз тоже всё завершится хорошо. Без этих припасов работа стации будет сильно осложнена.