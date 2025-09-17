Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Sony планирует активнее использовать ИИ ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр

В Sony рассказали о своём видении в отношении ИИ в компьютерных играх, этичном использовании технологий и поддержке творческого процесса, передаёт GameSpot. Так, с 2023 года свыше 50 тыс. сотрудников компании используют внутреннюю ИИ-систему Enterprise LLM, нацеленную на повышение продуктивности.

Источник изображения: Amanz/Unsplashed

Источник изображения: Amanz/Unsplashed

По данным корпоративного отчёта Sony за 2025 год, в компании протестировали уже свыше 300 ИИ-проектов, из которых более 50 стали частью повседневных рабочих процессов. Искусственный интеллект уже использовался при разработке, например, Marvel's Spider-Man 2.

При этом в японской корпорации убеждены, что ИИ должен дополнять творческий потенциал человека, а не заменять его. Именно такое кредо положено в основу внутреннего инструмента под названием Enterprise LLM, с которым сейчас работают многие сотрудники компании. Большой акцент при его разработке сделан на безопасности и этичном использовании технологий.

Помимо собственно разработки видеоигр, в Sony используют средства ИИ для улучшения звука в старых фильмах и повышения качества изображения на PlayStation 5 с помощью новых алгоритмов масштабирования изображения.

Особое внимание уделяется юридическим и этическим аспектам. В Sony задействованы целые профильные команды юристов и других специалистов, которые стремятся избежать нарушений авторских прав, например, при использовании музыки и других видов контента.

Подход Sony поддержал известный гейм-дизайнер Масахиро Сакураи (Masahiro Sakurai), автор серий Kirby и Super Smash Bros. По его мнению, сейчас создание больших игр требует слишком много времени и усилий, и это нужно изменять. ИИ, по его мнению, позволяет ускорить процесс разработки, особенно в крупных игровых студиях. «Только те студии, которые адаптируются к ИИ, смогут выжить в будущем», — сказал Сакураи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V
Исследование Google показало, что почти 90 % разработчиков видеоигр применяют в производстве генеративный ИИ
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta✴, xAI и Google
Google вложит £5 млрд в британский ИИ в преддверии визита Трампа
Теги: sony, видеоигры, искусственный интеллект
sony, видеоигры, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно 50 мин.
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр 2 ч.
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех 2 ч.
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 2 ч.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 3 ч.
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента 3 ч.
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится 3 ч.
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары 4 ч.
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода 4 ч.
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam 5 ч.
SanDisk нагнетает: дефицит флеш-памяти продлится как минимум до 2026 года, и SSD будут дорожать 59 мин.
Looking Glass анонсировала голографические «гололюминесцентные» дисплеи с ценой от $1500 2 ч.
NVIDIA и партнёры развернут в Великобритании ИИ-фабрики со 120 тыс. ускорителей Blackwell 2 ч.
Собственный ЦОД Stargate и крупнейший в стране ИИ-суперкомпьютер: американские IT-гиганты вложат более $40 млрд в развитие ИИ в Великобритании 2 ч.
Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3 2 ч.
Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia 2 ч.
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось 3 ч.
Камчатку полностью отключат от интернета на несколько дней 3 ч.
Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель 4 ч.
Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании 4 ч.