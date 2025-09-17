Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр

В Sony рассказали о своём видении в отношении ИИ в компьютерных играх, этичном использовании технологий и поддержке творческого процесса, передаёт GameSpot. Так, с 2023 года свыше 50 тыс. сотрудников компании используют внутреннюю ИИ-систему Enterprise LLM, нацеленную на повышение продуктивности.

По данным корпоративного отчёта Sony за 2025 год, в компании протестировали уже свыше 300 ИИ-проектов, из которых более 50 стали частью повседневных рабочих процессов. Искусственный интеллект уже использовался при разработке, например, Marvel's Spider-Man 2.

При этом в японской корпорации убеждены, что ИИ должен дополнять творческий потенциал человека, а не заменять его. Именно такое кредо положено в основу внутреннего инструмента под названием Enterprise LLM, с которым сейчас работают многие сотрудники компании. Большой акцент при его разработке сделан на безопасности и этичном использовании технологий.

Помимо собственно разработки видеоигр, в Sony используют средства ИИ для улучшения звука в старых фильмах и повышения качества изображения на PlayStation 5 с помощью новых алгоритмов масштабирования изображения.

Особое внимание уделяется юридическим и этическим аспектам. В Sony задействованы целые профильные команды юристов и других специалистов, которые стремятся избежать нарушений авторских прав, например, при использовании музыки и других видов контента.

Подход Sony поддержал известный гейм-дизайнер Масахиро Сакураи (Masahiro Sakurai), автор серий Kirby и Super Smash Bros. По его мнению, сейчас создание больших игр требует слишком много времени и усилий, и это нужно изменять. ИИ, по его мнению, позволяет ускорить процесс разработки, особенно в крупных игровых студиях. «Только те студии, которые адаптируются к ИИ, смогут выжить в будущем», — сказал Сакураи.