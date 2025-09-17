Сегодня 17 сентября 2025
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех

Минцифры и Роспотребнадзор не выработали единый подход по поводу того, какие смартфоны и планшеты подпадают под новые требования об обязательной установке RuStore и Max при продаже — то ли произведённые после 1 сентября, с момента вступления требований в силу, то ли поступившие в продажу с этого дня, независимо от сроков выпуска, пишет Forbes.

Источник изображения: RuStore

Источник изображения: RuStore

В Минцифры считают, что требования относительно предустановленных приложений касаются только устройств, произведенных после этой даты, а в Роспотребнадзоре придерживаются мнения, что эти правила применимы по отношению к любым смартфонам и планшетам, продающимся в рознице с 1 сентября.

В ответ на обращение президента Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Александра Онищука по этому поводу директор департамента развития отрасли информтехнологий Минцифры Дмитрий Никитин подтвердил 31 июля, что новые требования по обязательной предустановке российских программ распространяются только на те смартфоны и планшеты, которые были произведены после вступления в силу соответствующего закона.

В свою очередь, Роспотребнадзор сообщил 30 июля, что с 1 сентября положения статьи 4 закона о ЗПП будут предусматривать обязательную предустановку на устройства единого магазина приложений и многофункционального сервиса обмена информацией, а именно RuStore и Max, разработанных VK. В связи со вступлением закона в силу 1 сентября положения нового пункта 4.2 (в частности, запрещающего устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений) «подлежат применению к сделкам <…> розничной купли-продажи, которые будут заключаться с 1 сентября 2025 года, и последствиям использования соответствующих товаров, купленных в рамках этих договоров, также наступившим после названной даты», указано в письме начальника управления федерального госнадзора в области ЗПП Олега Прусакова от 12 августа.

То есть, трактовка закона ведомствами различается.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, RuStore должен быть на устройствах, которые производятся с 1 сентября 2025 года, а остальные приложения, включая Max, должны быть предустановлены на устройствах в продаже с 1 сентября, то есть с даты, когда эти приложения стали обязательными.

Адвокат бюро «Современные корпоративные решения» Александр Рубин поддерживает позицию Роспотребнадзора. «В этом случае не имеет значения, когда произведено само мобильное устройство. Самое главное, чтобы на нём было предустановлено российское ПО, что будет отвечать новым требованиям», — отметил юрист.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
rustore, max, магазин приложений, мессенджер, минцифры россии, роспотребнадзор
