Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3

Как сообщает The Washington Post, недавно состоялась крупнейшая и уникальная сделка по закупке добытого на Луне сырья — гелия-3. Покупателем выступила компания Bluefors, создающая, в том числе, криогенные камеры для квантовых компьютеров. В качестве продавца договор заключила компания Interlune, созданная выходцами из Blue Origin. Сделка предусматривает закупку десятков тысяч тонн гелия-3 на сумму свыше $300 млн.

Проект дунного экскаватора для добычи гелия-3. Источник изображений: Interlune

Заключённая сделка стала крупнейшей в истории покупкой природного ресурса из космоса. Эксперты уже увидели в этом признаки запуска космической экономики и начало роста рынка гелия-3 в частности. Очевидно, что технологии для реализации подобных проектов пока не доказали свою состоятельность. Однако это осознанный риск, поскольку изотоп гелий-3, редкий на Земле, считается ключевым для будущего супервычислений и квантовых систем, что делает его добычу на Луне потенциально востребованной и окупаемой.

Считается, что гелий-3 жизненно необходим для охлаждения квантовых компьютеров, которые для обработки информации используют кубиты и иные принципы построения вычислительных платформ. Эти машины требуют экстремально низких температур — около 7 мК (-273.143 °C), чтобы минимизировать ошибки в работе кубитов. Компания Bluefors разрабатывает холодильные системы, использующие смесь гелия-3 и гелия-4, для достижения близких к этому условий, но работа на чистом гелии-3 поможет приблизиться к необходимому рубежу.

Запасы гелия-3 на Земле крайне ограничены, так как он образуется в основном при распаде трития в ядерных арсеналах. Луна, напротив, богата гелием-3, который накапливался на её поверхности миллиарды лет при переносе солнечным ветром от нашей звезды, что делает Луну перспективным источником этого ресурса. Если всё пойдёт по плану, то компания Bluefors будет получать 10 000 т гелия-3 ежегодно в период с 2028 по 2037 год.

Компания Interlune, основанная бывшими руководителями Blue Origin, разрабатывает технологии для добычи гелия-3 на Луне. Поэтому неудивительно, что Bluefors обратилась именно к ней в поисках этого редкого изотопа. Процесс добычи будет включать четыре этапа: раскопку лунного грунта, сортировку мелких частиц, выделение гелия-3 из газовой смеси и его транспортировку на Землю (Interlune будет заниматься только добычей, а доставку осуществят другие). Компания уже провела успешные испытания прототипов оборудования, включая экскаватор, способный обрабатывать 100 тонн грунта в час, и технологию разделения изотопов в условиях, имитирующих лунную среду.

Интересно, что сделка с Bluefors — это не единственный шаг Interlune к коммерциализации добычи ископаемых на Луне. Компания также заключила контракты на поставку гелия-3 Министерству энергетики США (на 3 литра) и компании Maybell Quantum (на тысячи литров), что указывает на растущий спрос на этот изотоп. По оценкам Interlune, на Луне содержится более миллиона тонн гелия-3, а его рыночная стоимость сегодня составляет $20 млн за кг (это 7500 литров). Подобные оценки делают гелий-3 единственным ресурсом, который экономически оправдывает космическую добычу уже теперь.

Генеральный директор Interlune Роб Мейерсон (Rob Meyerson) подчёркивает, что сделка с Bluefors — это «самый сильный сигнал» спроса на лунный гелий-3, который может стать основой для квантовых вычислений и даже термоядерной энергетики в будущем. Перспективы лунной добычи гелия-3 открывают новую эру в космической экономике, но остаются значительные риски.

Испытания прототиипа экскаватора на Земле

Для реализации амбициозных планов Interlune необходимы дальнейшие технологические прорывы и инвестиции. Тем не менее, интерес со стороны крупных игроков, таких как Bluefors, и поддержка законодательства США, с 2015 года предоставляющего права на добычу ресурсов на небесных телах, делают идею менее фантастической. В ближайшие годы развитие квантовых технологий может стать катализатором для создания устойчивой цепочки поставок гелия-3, что потенциально изменит не только вычислительные технологии, но и подходы к освоению космоса.

Теги: добыча ископаемых, квантовый компьютер, луна
