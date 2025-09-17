IT лидирует по темпам роста среди всех крупных отраслей России — в ней занят 1 млн человек

В этом году доля IT-отрасли в ВВП России составит более 2,5 %, поделился прогнозом глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании форума Kazan Digital Week. Он отметил, что темпам роста вклада в ВВП страны за последние пять лет IT-отрасль лидирует среди всех крупных отраслей экономики.

Министр сообщил, что в 2024 году доля IT-отрасли в ВВП страны выросла на 0,3 п.п. «В этом году мы очень надеемся превысить показатель 2,5 % — доля отрасли в ВВП. Таким образом, у нас в этом году отрасль должна с 2019 года по доле в ВВП вырасти в 2 раза», — цитирует заявление Шадаева «РИА Новости».

Министр привёл данные Минцифры, согласно которым вклад IT-отрасли в ВВП в 2024 году составил 2,43 %, а объём реализации собственных IT-решений за этот период вырос более чем на 45 %, превысив 4,5 трлн руб. «Это абсолютный рекорд», — отметил Шадаев, добавив, что за 5 лет объём реализации отрасли вырос в 3,7 раза.

Глава Минцифры рассказал, что 2025 году численность сотрудников в отрасли превысила 1 млн человек, увеличившись вдвое за последние пять 5 лет. «Мы теперь отрасль-миллионник» — подчеркнул он.