Сегодня 17 сентября 2025
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН

Глава VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week сообщил, что российская платформа Max преодолела отметку в 35 миллионов пользователей. Он отметил быстрый рост популярности Max как среди взрослой, так и молодой аудитории. Ежедневное количество совершаемых звонков за последний месяц выросло более чем в сто раз и достигло 15 миллионов. Кроме того, теперь в мессенджере начнутся открытые тесты каналов.

Источник изображения: VK

Источник изображения: VK

В начале лета сообщалось, что аудитория Max достигла 1 млн пользователей, а в первой половине июля стало известно, что этот показатель перевалил за 2 млн. Затем количество установок российского национального мессенджера стало расти взрывными темпами — к середине августа на платформе зарегистрировались уже 18 млн пользователей.

«Многие спрашивают нас, какая у нас идёт активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 млн человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100-200 тысяч», — сообщил Кириенко.

Он также рассказал о начале открытого тестирования каналов, которые могут запустить авторы с аудиторией более десяти тысяч человек, зарегистрированные в реестре Роскомнадзора. Ранее зарегистрировать свой канал в мессенджере могли только пользователи, получившие от VK специальное приглашение.

Бета-версия Max была запущена в марте 2025 года и сразу стала доступна для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. Она изначально позволяла общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и пересылать файлы размером до 4 Гбайт. Платформа непрерывно развивается: недавно появилась возможность подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, также доступна настройка уведомлений. Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max уже активно используют учителя, школьники и их родители в двадцати регионах.

В ближайших планах разработчиков — интеграция с «Госуслугами». Приложение должно обеспечить цифровую идентификацию личности без бумажных документов. Также среди запланированных функций — онлайн-запись на приём к врачу, для этого разработчики Max внедрят медицинскую облачную платформу SQNS.

Источник:

Теги: max, vk, коммуникации, сервис
