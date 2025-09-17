Сегодня 17 сентября 2025
Шутер Энтузиаст запустил классическую Doom на ...
Новости Software
Энтузиаст запустил классическую Doom на старом КПК и оставил работать — игра вылетела спустя два с половиной года

Если вдруг вы когда-то интересовались, сколько классический шутер Doom от id Software сможет проработать бесперебойно, пока не сломается, то есть хорошая новость — недавно ответ на этот вопрос нашёлся.

Источник изображения: id Software

Эксперимент продолжительностью два с половиной года провёл пользователь minki с форума LenOwO. Энтузиаст запустил Doom на своём старом КПК от Asus в ожидании вылета игры.

Сбой был неизбежен из-за особенностей движка Doom, который создаёт новую переменную после каждой перезагрузки игрового демо. Рано или поздно игра должна была вылететь из-за превышения объёма хранилища данных.

Источник изображения: id Software

Впрочем, это была лишь теория, пока minki не потратил 2,5 года на её проверку. КПК с запущенной Doom энтузиаст подключил к самодельному источнику бесперебойного питания и за прошедшее время почти забыл о нём.

«… Пока не увидел уведомление на устройстве. <...> Игра вылетела спустя лишь пару часов после достижения отметки в два с половиной года, доказав, что переполнение переменной приводит к ожидаемому полному сбою игры», — отчитался minki.

Источник изображения: LenOwO (minki)

Стоит отметить, что Doom — не единственная старая игра с подобной особенностью. Спустя 2,2 года работы из-за переполнения глобального таймера в платформере Crash Bandicoot 3: Warped предметы замораживаются, уровни ломаются и так далее.

Кроме того, в Final Fantasy IX есть меч, который можно добыть по достижении финального подземелья менее чем за 12 часов. Таймер сбрасывается (тоже из-за переполнения) через два года игры, позволяя вновь получить оружие.

doom, id software, шутер
