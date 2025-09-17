Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг»

В преддверии официального старта продаж в пятницу, первые обзоры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max появились в ведущих технических изданиях и на YouTube-каналах, раскрывая ключевые преимущества новых флагманов перед iPhone Air. Согласно единодушному мнению экспертов, новые флагманы обладают двумя сильными сторонами — значительно увеличенным временем автономной работы и наличием продвинутого модуля камеры с оптическим зумом.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Модели Pro получили одно из самых значительных изменений в дизайне, перейдя на алюминиевый цельнометаллический корпус и обретя полностью новую фронтальную камеру с квадратным 18-мегапиксельным сенсором, обеспечивающим автоматический поворот изображения и функцию Center Stage. Впервые в линейке Pro появился 48-мегапиксельный телеобъектив, поддерживающий оптический зум 4x и 8x. Процессор A19 Pro с нейроускорителями улучшает производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), а встроенная испарительная камера эффективнее отводит тепло. Среди других нововведений стоит отметить заметно увеличенное время автономной работы, улучшенное антибликовое покрытие и защитное покрытие дисплея и заднего стекла Ceramic Shield 2, более яркий дисплей и поддержку Genlock.

Как отмечает издание Tom's Guide, в тесте на разрядку аккумулятора iPhone 17 Pro показал время работы в 15 часов и 32 минуты, что является существенным улучшением по сравнению со средним показателем iPhone 16 Pro в 14 часов и 7 минут. Автор обзора также подтвердил уверенную автономность в течение всего дня при реальном использовании, которое включало веб-сёрфинг, интенсивную фотосъёмку, просмотр видео на YouTube и игровые сессии, при этом к вечеру оставалось ещё 20 % заряда.

Авторы из CNET, подробно изучившие новый модуль камеры с длиннофокусным объективом, отметили, что снимки с iPhone 17 Pro Max на телеобъектив получаются более яркими и обладают лучшей детализацией и разрешением по сравнению с изображениями с iPhone 16 Pro, что, вероятно, является результатом использования более крупного сенсора. Фотографии с 4-кратным зумом, сделанные при хорошем освещении, могут на равных конкурировать с снимками с основной камеры, в то время как изображения с 8-кратным зумом в условиях недостаточного освещения показали некоторую зашумлённость.

Вместе с этим журналист WIRED высоко оценил улучшенную систему охлаждения, отметив, что игровой процесс на iPhone 17 Pro в требовательной игре Assassin's Creed Mirage был значительно плавнее, чем на iPhone 16 Pro в прошлом году. Хотя iPhone 17 Pro всё равно нагревался, тепло распределялось по всей задней панели устройства, что создавало меньший дискомфорт при удержании его в руках во время игровых сессий по сравнению с iPhone 17 и Air, а частота кадров при максимальных графических настройках была заметно стабильнее.

И наконец издание Engadget обратило внимание на то, что нейроускорители чипа A19 Pro вносят значимую разницу в выполнение задач искусственного интеллекта. По словам обозревателя, генерация изображений в Image Playground и создание эмодзи Genmoji теперь происходят значительно быстрее, позволяя получать несколько вариантов генерации подряд до замедления работы, тогда как раньше этот процесс мог занимать значительно больше времени, особенно для изображений, основанных на фотографиях из альбома.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое
Спрос на iPhone 17 оказался выше, чем ожидалось — Pro Max стал лидером
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году
Представлен доступный фотофлагман Meizu 22 с Snapdragon 8s Gen 4 и четырьмя 50-Мп камерами
Теги: apple, iphone, смартфоны
apple, iphone, смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы 43 мин.
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 2 ч.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 4 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 4 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 5 ч.
Энтузиаст запустил классическую Doom на старом КПК и оставил работать — игра вылетела спустя два с половиной года 5 ч.
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 5 ч.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 6 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 7 ч.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 8 ч.
Глава NVIDIA разочарован запретом Китая на покупку RTX Pro 6000D, но все вопросы будут решаться на высшем уровне 9 мин.
Журналисты протестировали Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 — всем нравится младшая модель 45 мин.
CoreWeave инвестирует ещё £1,5 млрд в британские ИИ ЦОД 49 мин.
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков 2 ч.
Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550 2 ч.
iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг» 2 ч.
СМИ и блогеры протестировали iPhone Air: «ультратонкий смартфон не без компромиссов» 2 ч.
Вышли первые обзоры iPhone 17: «лучший вариант базовой модели за последние годы» 2 ч.
Patriot представила два PCIe 5.0 SSD: Viper PV563 среднего уровня и PA523 — начального 3 ч.
Завтра утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн 4 ч.