iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг»

В преддверии официального старта продаж в пятницу, первые обзоры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max появились в ведущих технических изданиях и на YouTube-каналах, раскрывая ключевые преимущества новых флагманов перед iPhone Air. Согласно единодушному мнению экспертов, новые флагманы обладают двумя сильными сторонами — значительно увеличенным временем автономной работы и наличием продвинутого модуля камеры с оптическим зумом.

Модели Pro получили одно из самых значительных изменений в дизайне, перейдя на алюминиевый цельнометаллический корпус и обретя полностью новую фронтальную камеру с квадратным 18-мегапиксельным сенсором, обеспечивающим автоматический поворот изображения и функцию Center Stage. Впервые в линейке Pro появился 48-мегапиксельный телеобъектив, поддерживающий оптический зум 4x и 8x. Процессор A19 Pro с нейроускорителями улучшает производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), а встроенная испарительная камера эффективнее отводит тепло. Среди других нововведений стоит отметить заметно увеличенное время автономной работы, улучшенное антибликовое покрытие и защитное покрытие дисплея и заднего стекла Ceramic Shield 2, более яркий дисплей и поддержку Genlock.

Как отмечает издание Tom's Guide, в тесте на разрядку аккумулятора iPhone 17 Pro показал время работы в 15 часов и 32 минуты, что является существенным улучшением по сравнению со средним показателем iPhone 16 Pro в 14 часов и 7 минут. Автор обзора также подтвердил уверенную автономность в течение всего дня при реальном использовании, которое включало веб-сёрфинг, интенсивную фотосъёмку, просмотр видео на YouTube и игровые сессии, при этом к вечеру оставалось ещё 20 % заряда.

Авторы из CNET, подробно изучившие новый модуль камеры с длиннофокусным объективом, отметили, что снимки с iPhone 17 Pro Max на телеобъектив получаются более яркими и обладают лучшей детализацией и разрешением по сравнению с изображениями с iPhone 16 Pro, что, вероятно, является результатом использования более крупного сенсора. Фотографии с 4-кратным зумом, сделанные при хорошем освещении, могут на равных конкурировать с снимками с основной камеры, в то время как изображения с 8-кратным зумом в условиях недостаточного освещения показали некоторую зашумлённость.

Вместе с этим журналист WIRED высоко оценил улучшенную систему охлаждения, отметив, что игровой процесс на iPhone 17 Pro в требовательной игре Assassin's Creed Mirage был значительно плавнее, чем на iPhone 16 Pro в прошлом году. Хотя iPhone 17 Pro всё равно нагревался, тепло распределялось по всей задней панели устройства, что создавало меньший дискомфорт при удержании его в руках во время игровых сессий по сравнению с iPhone 17 и Air, а частота кадров при максимальных графических настройках была заметно стабильнее.

И наконец издание Engadget обратило внимание на то, что нейроускорители чипа A19 Pro вносят значимую разницу в выполнение задач искусственного интеллекта. По словам обозревателя, генерация изображений в Image Playground и создание эмодзи Genmoji теперь происходят значительно быстрее, позволяя получать несколько вариантов генерации подряд до замедления работы, тогда как раньше этот процесс мог занимать значительно больше времени, особенно для изображений, основанных на фотографиях из альбома.