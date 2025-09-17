Сегодня 18 сентября 2025
Российский специалист по ремонту ПК-обор...
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков

Российский специалист по ремонту компьютерного оборудования, моддер и видеоблогер VIK-on разработал тестер оперативной памяти DDR5 для ноутбуков. Почему для ноутбуков? Потому что многие настольные материнские платы имеют встроенный индикатор POST-кодов.

Источник изображений: YouTube / VIK-on

Тестер, разработанный VIK-on, выполнен в виде платы размером с модуль ОЗУ SO-DIMM, оснащённой дисплеем для отображения ключевых параметров слота ОЗУ. Устройство способно отслеживать напряжение памяти и активность шины SPD, что позволяет понять — видит ли система установленные модули ОЗУ. Данная функция присутствовала в тестерах, ранее выпущенных для проверки модулей памяти DDR3 и DDR4, и стала одной из главных причин, по которой VIK-on решил вывести на рынок версию тестера для DDR5.

Также устройство оснащено специальной кнопкой, которая позволяет вывести на экран 5 последних POST-кодов, однако в настоящий момент эта функция доступна только на ноутбуках Asus на базе плат Quanta.

Из-за более сложного стандарта DDR5 место для микросхем памяти на тестовом модуле отсутствует. Вместо этого пространство используется для дополнительных функций тестера. VIK-on отмечает, что ноутбуки на базе платформы AMD могут не отображать сигналы сброса. Платформы Intel предоставляют общий сигнал сброса и работают корректно с тестером.

Данный тестер оперативной памяти DDR5 предназначен для энтузиастов и специалистов по ремонту. Сервис VIK-on уже начал продавать их по цене 3800 рублей за штуку. Вместе с этим было объявлено об окончании продаж аналогичных тестеров для памяти DDR3 и DDR4 в связи со снижением спроса на эти продукты.

Источник:

тестер, оперативная память, so-dimm, ноутбук, модуль озу, ddr5
