Журналисты протестировали Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 — всем нравится младшая модель

Первые обзоры на новые умные часы Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 уже появились в сети перед их официальным стартом продаж через два дня. Обозреватели ведущих изданий оценили, какая из моделей получила наиболее значительное обновление, а где изменения минимальны.

Apple Watch Series 11 получили увеличенный на 9 % (для 42 мм) и на 11 % (для 46 мм) аккумулятор, который, по заявлению компании, обеспечивает до 24 часов работы в режиме обычного использования (на шесть часов больше, чем у Series 10). Однако этот показатель был достигнут за счёт изменения методики тестирования, основанной на шести часах непрерывного трекинга сна. Ванесса Хэнд Орельяна (Vanessa Hand Orellana) из CNET подтвердила, что при активном использовании, включая уведомления, ежедневные тренировки, ночной мониторинг сна и периодическое применение фонарика, устройство способно проработать от 27 до 32 часов на одном заряде. Джейкоб Крол (Jacob Krol) из TechRadar отметил, что при половине заряда (54 %) его 46-миллиметровый экземпляр проработал до 17 часов, а при умеренной нагрузке с полным зарядом — полтора дня. При этом, поскольку ранее заявленные 18 часов для Series 10 считались заниженной оценкой, для точного сравнения год к году требуются более детальные тесты.

Дополнительно Series 11 получили стекло дисплея с повышенной устойчивостью к царапинам в два раза, но только в алюминиевых корпусах, так как титановые версии Series 10 и Series 11 уже и так используют более прочное сапфировое стекло. Также впервые в линейке появилась поддержка 5G — но исключительно в моделях с сотовым модулем. Новые функции здоровья, такие как, например, уведомления пользователя о высоком давлении (совместимы с Series 9 и новее) и оценка качества сна Sleep Score (работает с Series 6 и новее), не требуют наличия именно Series 11.

Apple Watch Ultra 3 предлагают более заметное, хотя и не революционное обновление по сравнению с Ultra 2: увеличенная до 42 часов автономность, поддержка экстренного вызова служб через спутник прямо с запястья (ранее функция была доступна только на iPhone), чуть больший дисплей и 5G в сотовых версиях. Зак Холл (Zac Hall) из 9to5Mac отметил, что спутниковая связь в большинстве случаев работает безупречно, но «требует видимости открытого неба» — деревья или крыша здания могут помешать соединению, что в целом ограничивает применение этой связи, однако сам факт реализации технологии в часах без привязки к смартфону, по словам Зака, впечатляет.

Настоящим победителем в этой линейке стала бюджетная модель Apple Watch SE 3, которая обновилась впервые за три года. SE 3 получили чип S10, всегда включенный дисплей, поддержку жеста Double Tap, сенсор температуры запястья, обнаружение апноэ во сне, быструю зарядку, поддержку 5G, локальное выполнение запросов Siri и множество других улучшений. Как пишет Виктория Сонг (Victoria Song) из The Verge, для многих людей граница между SE 3 и Series 11 теперь практически стёрта. По её мнению, столь масштабное обновление бюджетной модели является стратегическим ходом Apple, направленным на привлечение новых пользователей в экосистему на фоне пяти кварталов подряд снижения поставок часов из-за падения спроса и сокращения модельного ряда. По её оценке, SE 3 имеет все шансы показать сильные продажи.