ИИ от OpenAI обошёл все команды из людей...
Новости Software
ИИ от OpenAI обошёл все команды из людей, а заодно и Google Deepmind, на чемпионате по программированию

Искусственный интеллект от OpenAI показал выдающийся результат в финале Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 2025, решив все 12 задач и превзойдя как команды студентов, так и модель Gemini 2.5 от Google Deepmind, передаёт сайт Decoder.

Турнир ICPC 2025. Источник изображения: worldfinals.icpc.global

Турнир ICPC 2025. Источник изображения: worldfinals.icpc.global

В OpenAI рассказали, что её система решала задачи в таких же условиях, что и участники-люди, не имея никаких преимуществ. Задания выдавались в стандартном PDF-формате, на решение выдавалось пять часов. Ответы направлялись официальному судье ICPC, который оценивал все работы по одинаковым критериям.

«Участник» от OpenAI состоял из двух моделей — GPT-5 и ещё одной, экспериментальной системы. GPT-5 успешно справилась с 11 задачами, а последнюю, самую сложную, решила экспериментальная модель после девяти попыток. Комбинированная система OpenAI превзошла результат Deepmind, который также участвовал в соревновании. Модель от Google решила только 10 задач.

При этом ни OpenAI, ни Deepmind не участвовали в турнире официально, поэтому все призовые места были присуждены участникам-людям. Первое место в общем зачёте заняла команда Санкт-Петербургского госуниверситета.

Интересно, что только ИИ-модели — от OpenAI и Google — решили одну из задач (Problem C), которую не смогла решить ни одна человеческая команда.

В OpenAI подчёркивают, что её модель специально не обучалась для участия в конкурсах, решения генерировались в рамках общего подхода к логическому выводу и анализу.

Турнир ICPC 2025 проходил в Баку, столице Азербайджана.

Ранее те же модели показали высокие результаты на Международной математической олимпиаде и Международной олимпиаде по информатике.

Теги: искусственный интеллект, openai, deepmind, gemini
