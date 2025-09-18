Сегодня 18 сентября 2025
Тарифная политика Трампа затормозила рост рынка ПК в США — не спасает даже переход на Windows 11

Аналитики Canalys наблюдали во втором квартале текущего года общую стагнацию рынка ПК в США, которая выразилась в снижении объёмов поставок на 1,4 % в годовом сравнении до 18,6 млн штук. Поставщики создали увеличенные запасы продукции, опасаясь влияния импортных тарифов, и теперь им предстоит какое-то время их распродавать. Даже переход на Windows 11 позволит поднять продажи ПК в США лишь на 3 % по итогам текущего года.

Источник изображения: HP Inc.

Источник изображения: HP Inc.

Примерно на ту же величину вырастут поставки ПК на американском рынке по итогам 2026 года, как ожидают представители Canalys, поэтому какой-то взрывной динамики, навязываемой так называемым бумом ИИ, в этой сфере ожидать не приходится. Коммерческий сегмент рынка ПК в США во втором квартале предсказуемо вырос на 4 % в связи с предстоящим прекращением поддержки Windows 10, но это лишь позволило отчасти компенсировать просадку на потребительском направлении.

Как отмечают авторы исследования, в коммерческом сегменте рынка ПК в США использование платформ, адаптированных для работы с ИИ, за последние два года более чем удвоилось, и только в текущем продемонстрировало рост на 50 %. В потребительском сегменте экономические трудности с высокой вероятностью снизят спрос на ПК на американском рынке в оставшееся до конца года время, по мнению аналитиков. По сути, если коммерческий сегмент ПК по итогам года вырастет на 8,3 %, то в потребительском будет наблюдаться снижение на 3,9 %. Примечательно, что правительственные клиенты закупят в США по итогам текущего года на 9,9 % больше ПК, чем в прошлом году. Образовательный сектор подрастёт от силы на 0,3 % в текущем году, а в следующем и вовсе просядет на 1,9 %. В совокупности, все категории клиентов в текущем году купят 71,040 млн настольных ПК и ноутбуков, что превысит прошлогодний результат на 2,6 %. В следующем году прирост достигнет 3,5 %, а вот по итогам 2027 года может наблюдаться снижение на 3,7 % до 70,793 млн проданных ПК и ноутбуков.

Источник изображения: Canalys

Источник изображения: Canalys

Частные американские пользователи в условиях экономической неопределённости, по мнению аналитиков, предпочтут в текущем году сохранить имеющиеся ПК и дождаться момента, когда их замена потребуется из-за радикального снижения производительности или поломки. Коммерческим покупателям ПК всё ещё кажется, что наценка за модели с поддержкой локального ускорения ИИ не оправдывает себя на практике.

Источник:

