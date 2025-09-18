В камерах iPhone 17 Pro Max и iPhone Air нашёлся баг — некоторые фото получаются испорченными

Ранее в этом месяце компания Apple представила смартфоны iPhone 17. Накануне старта продаж новинок стало известно, что по крайней мере у двух моделей из четырёх есть серьёзная проблема с камерой. Дело в том, что на фотографиях, сделанных с помощью iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, хорошо различимы чёрные артефакты и белые линии.

Одним из людей, которые получили новые iPhone до начала продаж стал Генри Кейси (Henry Casey) из CNN. Он в числе первых обратил внимание на странную проблему с камерой в iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Примерно на каждой десятой фотографии, которые он сделал во время посещения концерта, были отчётливо видны чёрные артефакты и светлые ломаные линии.

Вероятной причиной появления таких дефектов является большое светодиодное табло, которое находилось за спинами музыкантов во время выступления и было обращено в зал. На фотографиях, сделанных в других условиях, подобных искажений не было замечено. Представитель Apple в ответ на запрос CNN подтвердил, что дефекты на фото вызваны именно светодиодным табло. В компании добавили, что решение данной проблемы готово и оно станет частью следующего пакета обновлений программного обеспечения iPhone. Точные сроки выпуска патча озвучены не были.

Новые iPhone 17 поступят в розничную продажу 19 сентября. Apple может прибегнуть к выпуску небольшого патча для устранения проблемы с камерой смартфонов или же отложить это до запуска полноценного обновления iOS. Поскольку Apple неоднократно упоминала количество фотографий, которые ежедневно делают с помощью iPhone, можно предположить, что компания не будет тянуть с выпуском патча для устранения проблемы с камерой в новых iPhone 17, даже несмотря на то, что она возникает при съёмке в весьма специфических условиях.