Ставленники Маска создали в xAI «душную» атмосферу — это подрывает боевой дух разработчиков

Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) физически не может справиться с операционным управлением всеми своими компаниями, поэтому данные функции он делегирует своим деловым партнёрам. По мнению The Wall Street Journal, курирующие работу xAI советники Маска сформировали такую атмосферу внутри стартапа, что многие руководители и ценные специалисты начали его покидать.

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

Достаточно вспомнить отставку генерального директора X Линды Яккарино (Linda Yaccarino), финансового директора xAI Майка Либераторе (Mike Liberatore), а также одного из основателей xAI Игоря Бабушкина, чтобы убедиться в наличии у компании проблем с лояльностью высокопоставленных руководителей. Напомним, с марта этого года xAI и X объединились, поэтому формально разработчик ИИ является одной структурой с социальной сетью, унаследовавшей бизнес Twitter после его покупки Маском в 2022 году.

Как отмечает The Wall Street Journal, многих сотрудников xAI не устраивает стиль руководства близких представителей Маска, которым он поручил курировать данный стартап: Джареда Бирчала (Jared Birchall) и Джона Херинга (John Hering). В результате такого делегирования полномочий в компании нет чётко выстроенной субординации, а прогнозы самого Маска кажутся некоторым представителям xAI нереалистичными. Есть у сотрудников xAI, желающих сохранить анонимность, и вопросы к управлению денежными потоками компании, которое доверено прочим приближённым к Маску бизнесменам. По слухам, Маск даже поручил Антонио Грациасу (Antonio Grazias), который вхож в его ближайшее окружение, уладить противоречия в руководстве xAI. Адвокат Маска Алекс Спиро (Alex Spiro) в комментариях The Wall Street Journal заявил, что эти слухи не имеют под собой реальных оснований, и в целом у xAI всё нормально с точки зрения поддержки руководством генеральной линии Маска.

Стремление Маска сделать xAI одним из крупнейших и преуспевающих игроков на рынке систем ИИ, с другой стороны, требует внушительных инвестиций. Даже у богатейшего человека планеты, коим время от времени признают Илона Маска, свободных средств не так много, а потому xAI неизбежно обращается за дополнительным финансированием к инвесторам.

Сам Маск ранее заявил, что для победы в «ИИ-войнах» с точки зрения места на рынке требуется больше вычислительных ресурсов. xAI уже потратила за два прошедших с момента основания компании года более $15 млрд на строительство центра обработки данных в Мемфисе и собирается начать строительство ещё одного по соседству. Он должен будет разместить около 550 000 весьма недешёвых ускорителей вычислений Nvidia Blackwell, которые помогут чат-боту Grok стать «умнее».

Отмечается, что недавнее привлечение xAI около $5 млрд на рынке долговых обязательств ограничило компанию в выборе прочих источников финансирования. Помимо $2 млрд, которые поступили от родственной компании SpaceX, этот стартап Маска планирует претендовать на сопоставимую сумму от Tesla, но последняя является акционерной компанией, а потому подобные решения должны согласовываться с советом директоров и собранием акционеров. В ноябре этого года вопрос инвестиций в капитал xAI будет обсуждаться на соответствующем мероприятии Tesla.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
