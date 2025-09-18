Сегодня 18 сентября 2025
Valve объявила, когда Steam лишится поддержки 32-разрядной Windows 10

Компания Valve в публикации на сайте Steam предупредила пользователей своего сервиса цифровой дистрибуции о скором прекращении поддержки 32-разрядных операционных систем Windows.

Источник изображения: Valve

Источник изображений: Valve

Поддержка 32-разрядных Windows будет прекращена 1 января 2026 года. Уже установленные на Windows 10 (32 бит) клиенты Steam продолжат работу, но перестанут получать обновления (в том числе безопасности).

Кроме того, служба поддержки не сможет оказывать техническую помощь пользователям устаревших операционных систем, а Steam — гарантировать работу сервиса на них в долгосрочной перспективе.

В настоящее время 32-разрядная Windows 10 — единственная поддерживаемая Steam версия 32 бит. В соответствии с недавней статистикой от Valve этой операционной системой пользуется лишь 0,01 % аудитории сервиса.

Для обеспечения непрерывности обновлений и совместимости Valve «настоятельно рекомендует» пользователям Steam как можно скорее обновиться до 64-разрядной версии Windows.

Отказ Steam от 32-разрядных Windows спровоцирован тем, что сервис опирается на системные драйверы и другие библиотеки, которые не поддерживаются 32-разрядными версиями Windows.

Valve подчеркнула, что поддержка Windows 10 (64 бит) продолжится, а 32-разрядные игры и дальше смогут работать. Все будущие версии Steam будут функционировать лишь на системах Windows (64 бит).

Теги: steam, valve, windows
