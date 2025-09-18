DJI столкнулась с бойкотом со стороны американских чиновников — рынок США закрывается для компании

Ещё в августе представители DJI жаловались на игнорирование их попыток пройти требуемый властями США аудит, успешный результат которого позволил бы этой китайской компании возобновить поставки своих дронов на местный рынок. Между тем, сроки прохождения аудита истекают 23 декабря, и у DJI складывается ощущение, что этот рубеж минует без нужного результата.

Глава отдела глобальной политики DJI Адам Уэлш (Adam Welsh) в очередных комментариях Nikkei Asian Review подчеркнул, что сроки прохождения аудита в США истекают через 100 дней. Некое американское ведомство должно провести этот аудит до 23 декабря, но пока никто из чиновников не идёт на контакт с представителями DJI. При этом Уэлш уверен, что при проведении объективного аудита, который будет концентрироваться лишь на технических аспектах информационной безопасности, DJI смогла бы пройти данную проверку. Попытки компании организовать встречи с представителями пяти американских ведомств, отвечающих за национальную безопасность, ни к чему не привели. Письма DJI направлялись соответствующим адресатам дважды, в марте и июле текущего года. Как предполагает Уэлш, правительство сейчас просто занято другими вопросами, и решение проблем с импортом дронов DJI просто не входит в приоритеты американских чиновников. Аналогичный аудит в указанные сроки надлежит пройти и китайской компании Autel Robotics.

Компания также пытается отстоять свои интересы в судебном разбирательстве с Министерством обороны США, которое три года назад добавило DJI в «чёрный список» компаний, сотрудничающих с китайским правительством. Для нужд оборонного ведомства США закупка дронов DJI была запрещена ещё в 2017 году, но в прошлом запрет распространился на все импортируемые беспилотники данной марки коммерческого назначения. При этом в США компания контролировала 80 % рынка гражданских дронов. По данным на 2020 год, в США девять из десяти используемых правительственными организациями дронов были выпущены DJI.

Пользователи утверждают, что дроны DJI не только дешевле американских аналогов, но и проще в использовании. При этом рынок «импортозамещения» в этой сфере неизбежно растёт. Пока Федеральная комиссия по связи разрешает эксплуатацию ранее ввезённых в США дронов DJI, но в отношении поступающих вновь существует запрет. По мере исчерпания ресурса имеющегося парка дронов в США компания DJI постепенно утратит свои рыночные позиции.