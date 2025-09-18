Split Fiction стала первой в истории игрой, удостоившейся престижной премии «Выдающийся шведский дизайн» — награду вручил принц Швеции

Вернувшаяся после 23-летнего перерыва премия «Выдающийся шведский дизайн» (Utmärkt Svensk Form) накануне определилась с победителями церемонии 2025 года. Впервые в истории награды среди лауреатов оказалась видеоигра.

Utmärkt Svensk Form чествует работы (от повседневных объектов до технических инноваций), которые вносят вклад в культурное наследие Швеции и укрепляют роль страны на международной дизайнерской сцене.

Как стало известно, в 2025 году этой престижной шведской премии в области дизайна удостоилось кооперативное приключение Split Fiction от издателя Electronic Arts и разработчиков шведской Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out).

Награду от лица Utmärkt Svensk Form руководителю Hazelight Юсефу Фаресу (Josef Fares) вручил шведский принц Карл Филипп (Carl Philip) — сын правящего короля Швеции Карла XVI Густава (Carl XVI Gustaf).

По сюжету Split Fiction писательницы-антиподы Мио и Зоя оказываются заперты в собственных историях. Чтобы выбраться, им придётся полагаться друг на друга и работать сообща, путешествуя между научно-фантастическими и сказочными мирами.

Split Fiction вышла 6 марта на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S, а 5 июня дебютировала на Switch 2. Игра заслужила высокие оценки критиков и «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 97 %).

Благодаря успехам в вопросе продаж (4 млн копий за два месяца) игра попала в «Книгу рекордов Гиннесса», переписав на себя три достижения. Кроме того, в производстве уже находится голливудская экранизация.