С каждым годом переносить эксклюзивы PlayStation на ПК для Sony становится всё выгоднее

Портирование эксклюзивов консолей PlayStation от внутренних студий на ПК когда-то казалось руководству Sony немыслимым, а теперь приносит японскому гиганту заметную долю выручки.

Издание TechSpot проанализировало финансовые показатели Sony за последние несколько лет и пришло к выводу, что выпуск игр собственного производства в Steam, GOG и Epic Games Store становится для компании всё более прибыльным.

Согласно анализу TechSpot, с 2022 по 2024 фискальные годы доля продаж проектов внутренних студий Sony на ПК выросла с менее чем 20 % до примерно 30 % от общего объёма выручки игр PlayStation.

В случае с показателями Sony по итогам 2024 фискального года (закончился 31 марта 2025-го) продажи игр внутренних студий не на консолях PlayStation («Другое ПО» в отчёте) достигли 96 млрд иен, то есть около $648 млн.

Приняв во внимание долю ретейлеров в розничных продажах и возможные скидки, а также сложив выручку игр от студий Sony на консолях PlayStation и за их пределами, в TechSpot сделали вывод, что на вторую категорию приходится около трети продаж.

Ранее сообщалось, что Sony намерена сократить период задержки между релизами игр на PlayStation и PC, однако в интересах PS5 компания передумала и продолжит «очень вдумчиво» переносить эксклюзивы PlayStation на ПК.

В то же время бывший глава Sony Computer Entertainment Worldwide Studios Сюхэй Ёсида (Shuhei Yoshida) считает, что выпуск игр на ПК для Sony — это «почти как печатать деньги».