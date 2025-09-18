Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД

Nvidia и Intel объявили о совместной разработке насколько новых поколений процессоров на архитектуре x86. Это будут процессоры Intel x86 с графическими чиплетами Nvidia для потребительских ПК — такие продукты обозначили как Intel x86 RTX SoC. Nvidia также поручит Intel разработать специализированные x86-процессоры для серверных продуктов, адресованных корпоративным клиентам и гиперскейлерам. Кроме того, Nvidia объявила о приобретении обыкновенных акций Intel на сумму $5 млрд по цене $23,28 за акцию или 5 % акций всей компании — после анонса акции «синих» подскочили на 33 %.

Партнёрский проект только стартовал, рассказали в Nvidia, поэтому сроки выпуска совместных продуктов и их спецификации будут раскрыты позднее, и пока неизвестно, когда именно. В Nvidia надеются совместными с Intel усилиями выпустить несколько поколений продуктов, и для «зелёных» это означает существенные инвестиции в экосистему x86. При этом компания продолжит в полной мере исполнять ранее взятые на себя обязательства в отношении развития других продуктов и архитектур, включая Arm-процессоры GB10 Grace Blackwell, процессоры Nvidia Grace для центров обработки данных и процессоры Vera нового поколения. Nvidia сохранит приверженность продуктам, представленным в её внутренних планах развития и ещё не раскрытым публике — совместный проект с Intel выступит дополнением её существующих инициатив.

Компания не раскрыла, будет ли она использовать производственное предприятие Intel Foundry для выпуска каких-либо своих продуктов; Intel и сама пользовалась слугами TSMC, но она твёрдо намерена полностью обеспечивать свои потребности самостоятельно, и некоторые свои продукты она всегда выпускала только собственными силами. Так, процессоры для ЦОД Granite Rapids производятся с использованием технологии Intel 3, а перспективные Xeon семейства Clearwater Forest будут изготавливаться с использованием техпроцесса Intel 18A. Поэтому и некоторые x86-процессоры Nvidia, особенно для ЦОД, вероятно, будут изготавливаться на предприятиях Intel. Но если учесть, что последняя всё-таки прибегает к услугам TSMC, точного ответа на все вопросы до официальных анонсов не будет — в особенности в отношении чиплетов Nvidia RTX для интегрированной графики.

В некоторых сегментах рынка компании ведут ожесточённую конкуренцию, но и сотрудничают они уже не первое десятилетие, обеспечивая совместимость своих аппаратных и программных продуктов на клиентских рынках и на рынках ЦОД. Сейчас процессоры Intel и графика Nvidia подключаются через PCIe, но в перспективе они перейдут на интерфейс NVLink, который позволит на величину до 14 раз повысить пропускную способность и сократить задержку — в результате x86-процессоры и графика Nvidia смогут выйти на максимальные показатели скорости. Такая связь будет использоваться в чипах Intel x86 RTX SoC — они станут прямыми конкурентами AMD APU. Эти чипы будут преимущественно ориентированы на тонкие и лёгкие игровые ноутбуки, а также на ПК малого формфактора; возможно, в перспективе они станут использоваться ещё шире.

У Intel уже был опыт работы в подобном проекте: в 2017 году она выпустила чипы Kaby Lake-G с графикой AMD Radeon — тогда связь между ними осуществлялась по шине PCIe, и у графического компонента была собственная выделенная память. Дуэт Intel и Nvidia предполагает интеграцию интерфейса NVLink, а память будет унифицированной (UMA) с равным доступом для центрального и графического процессора. Intel прекратила выпуск продуктов Kaby Lake-G в 2019 году, и у них возникали проблемы с драйверами, за проверку которых отвечала Intel, что вызвало претензии. Для новых моделей чипов драйверы будут поставлять обе стороны, но производство и продажа потребительских процессоров останется за Intel. Совместный проект, однако, будет иметь ограниченный масштаб, а значит, основной архитектурой интегрированной графики для компании останется собственная Intel Xe, ориентированная на массовый рынок.

Intel также займётся производством специализированных x86-процессоров для ориентированных на ЦОД систем Nvidia, которые компания будет продавать как собственные продукты. Возможно, для связи центральных и графических процессоров будет использоваться новая технология Nvidia NVLink Fusion, более быстрая и эффективная, чем PCIe. Intel уже давно предлагает своим клиентам, в основном гиперскейлерам, процессоры Xeon для которых возможны небольшие изменения тактовой частоты, объёма кеша и других характеристик.

Ранее доля модифицированных версий составляла более 50 % от общего числа процессоров Xeon; сейчас же в этот сектор ворвалась AMD, и сохранился ли этот показатель для чипов Xeon, неизвестно. Intel отмечала, что готова разрабатывать для клиентов эксклюзивные модели x86-процессоров в рамках стратегии IDM 2.0, но за исключением чипов для AWS информации о крупномасштабных проектах пока не было. Nvidia и сейчас использует процессоры Xeon в некоторых своих системах, например, DGX B300, но для подключения графики в них используется PCIe. AMD пользоваться технологией не будет — у неё есть собственные проекты Infinity Fabric (XGMI) и Ultra Accelerator Link (UALink), среди приверженцев которой значится и Intel.

В рамках достигнутых договорённостей Nvidia приобретёт обыкновенные акции Intel на сумму $5 млрд из расчёта $23,28 за одну ценную бумагу, что на 6 % ниже их вчерашней рыночной стоимости. Компания не сообщила, получит ли она представительство в совете директоров Intel, и как она намерена голосовать по вопросам, требующим одобрения акционеров. Нет ясности, выпустит ли Intel для этого новые акции, как это было при приобретении части компании правительством США на сумму $10 млрд — это были 9,9 % акций по цене $20,47 за каждую. Американское правительство получило представителя в совете директоров и согласилось голосовать так же, как совет — «за некоторыми исключениями». Акции Intel на $2 млрд по цене $23 за каждую недавно купил и японский конгломерат SoftBank. Инвестиции со стороны правительства и частного сектора станут важной помощью Intel, которая нуждается в средствах для конкуренции с TSMC на рынке полупроводникового производства.

«Искусственный интеллект стал движущей силой новой промышленной революции и переосмысления вычислительного стека на каждом уровне — от кремния до систем и программного обеспечения. Основой этих преобразований стала архитектура Nvidia CUDA. Это историческое сотрудничество тесно связывает ИИ и ускорение вычислительных стеков Nvidia с процессорами и обширной x86-экосистемой Intel. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим фундамент для вычислений новой эры», — заявил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

«Архитектура Intel x86 на протяжении десятилетий составляла основу современных вычислений, и мы развёртываем инновации во всём ассортименте, чтобы обеспечить рабочие нагрузки будущего. Ведущие платформы Intel для ЦОД и клиентских вычислений в сочетании с нашими технологическими процессами, возможностями в производстве и упаковке станут дополнением к лидерству Nvidia в области ИИ и ускоренных вычислений, способствуя новым прорывам в отрасли. Мы ценим доверие, которое оказали нам Дженсен и команда Nvidia своими инвестициями, и очень хотим приступить к работе по развёртыванию инноваций для наших клиентов и расширить наш бизнес», — добавил глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).