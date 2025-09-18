Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС

Дебютная миссия грузового космического корабля Cygnus XL повышенной вместимости завершилась успешной стыковкой с МКС. Операция прошла с задержкой на сутки. Во время движения к точке встречи со станцией у грузового корабля компании Northrop Grumman раньше времени отключились два тяговых двигателя и он завис на промежуточной орбите. К счастью, всё благополучно разрешилось — припасы и эксперименты доставлены экипажу в полном объёме.

В ходе миссии NG-23 корабль доставил на станцию около 5000 кг груза, что значительно превышает возможности предыдущих версий Cygnus, способных за один раз перевозить 3855 кг. Запуск состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9 (15 сентября по московскому времени). Но в пути не всё было гладко.

Изначально планировалось, что Cygnus XL прибудет на МКС 17 сентября, но из-за проблем с двигателями стыковка была отложена на день. Команда Northrop Grumman оперативно устранила неисправность, скорректировав траекторию полёта, чтобы обеспечить безопасное прибытие корабля. Как отметил Билл Спеч (Bill Spetch), менеджер по интеграции операций NASA на МКС, процесс планирования стыковки с космической станцией чрезвычайно сложен, и любая неисправность требует тщательной переработки плана полёта.

Запуск Cygnus XL стал важным достижением для Northrop Grumman, так как это первый полёт усовершенствованной версии корабля, способной доставлять значительно больше груза. Миссия NG-23 также примечательна тем, что стала первой доставкой Cygnus на МКС за более чем год после проблем с предыдущей миссией NG-22, которая была отменена из-за повреждений корабля во время транспортировки.

Груз, доставленный NG-23, включает оборудование для производства полупроводниковых кристаллов, разработки криогенных топливных баков, системы ультрафиолетового освещения для предотвращения роста микробов в системах водоснабжения, а также материалы для создания фармацевтических кристаллов, которые могут применяться в лечении рака.

Космический корабль был пристыкован к модулю «Юнити» МКС в 17:10 по московскому времени и останется там до марта 2026 года. После завершения миссии Cygnus XL покинет станцию и сгорит в атмосфере Земли. Успех этой миссии подтвердил потенциал Cygnus XL как ключевого инструмента для обеспечения МКС грузами.