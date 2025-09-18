Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Northrop Grumman справилась с отказавшим...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС

Дебютная миссия грузового космического корабля Cygnus XL повышенной вместимости завершилась успешной стыковкой с МКС. Операция прошла с задержкой на сутки. Во время движения к точке встречи со станцией у грузового корабля компании Northrop Grumman раньше времени отключились два тяговых двигателя и он завис на промежуточной орбите. К счастью, всё благополучно разрешилось — припасы и эксперименты доставлены экипажу в полном объёме.

Источник изображения: NASA

Корабль Cygnus XL на снимке внизу справа, уже состыкованный со станцией. Источник изображения: NASA

В ходе миссии NG-23 корабль доставил на станцию около 5000 кг груза, что значительно превышает возможности предыдущих версий Cygnus, способных за один раз перевозить 3855 кг. Запуск состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9 (15 сентября по московскому времени). Но в пути не всё было гладко.

Изначально планировалось, что Cygnus XL прибудет на МКС 17 сентября, но из-за проблем с двигателями стыковка была отложена на день. Команда Northrop Grumman оперативно устранила неисправность, скорректировав траекторию полёта, чтобы обеспечить безопасное прибытие корабля. Как отметил Билл Спеч (Bill Spetch), менеджер по интеграции операций NASA на МКС, процесс планирования стыковки с космической станцией чрезвычайно сложен, и любая неисправность требует тщательной переработки плана полёта.

Запуск Cygnus XL стал важным достижением для Northrop Grumman, так как это первый полёт усовершенствованной версии корабля, способной доставлять значительно больше груза. Миссия NG-23 также примечательна тем, что стала первой доставкой Cygnus на МКС за более чем год после проблем с предыдущей миссией NG-22, которая была отменена из-за повреждений корабля во время транспортировки.

Груз, доставленный NG-23, включает оборудование для производства полупроводниковых кристаллов, разработки криогенных топливных баков, системы ультрафиолетового освещения для предотвращения роста микробов в системах водоснабжения, а также материалы для создания фармацевтических кристаллов, которые могут применяться в лечении рака.

Космический корабль был пристыкован к модулю «Юнити» МКС в 17:10 по московскому времени и останется там до марта 2026 года. После завершения миссии Cygnus XL покинет станцию и сгорит в атмосфере Земли. Успех этой миссии подтвердил потенциал Cygnus XL как ключевого инструмента для обеспечения МКС грузами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза
Космический корабль «Прогресс МС-32» с российской полупроводниковой установкой долетел до МКС
Hayabusa2 может не суметь взять пробы с астероида 1998 KY26: учёные обсчитались с размерами тела
За пределами Солнечной системы открыта 6000-я экзопланета
Axiom Space представила первый орбитальный ЦОД на МКС
Теги: cygnus, космический корабль, аномалия, мкс
cygnus, космический корабль, аномалия, мкс
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 2 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 2 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 2 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7700 и Dying Light: The Beast 2 ч.
Разработчики Hollow Knight: Silksong объяснили, почему сделали игру такой сложной 3 ч.
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс. 3 ч.
С каждым годом переносить эксклюзивы PlayStation на ПК для Sony становится всё выгоднее 4 ч.
Градостроительная стратегия Frostpunk 2 вышла на консолях, а версия для ПК получила полную поддержку геймпадов 4 ч.
Split Fiction стала первой в истории игрой, удостоившейся престижной премии «Выдающийся шведский дизайн» — награду вручил принц Швеции 5 ч.
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia 7 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 37 мин.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 49 мин.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 2 ч.
AMD тайком выпустила Radeon RX 7700 с 16 Гбайт видеопамяти на 256-битной шине 3 ч.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 3 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 3 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 3 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 3 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 4 ч.
Стартап Carbon3.ai намерен развернуть в Великобритании экологичную суверенную ИИ-инфраструктуру 5 ч.