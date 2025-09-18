Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов

Epic Games объявила, что с декабря текущего года создатели контента для Fortnite смогут продавать предметы прямо со своих островов и зарабатывать деньги с помощью специальных программных инструментов на базе языка Verse.

Речь идёт о размещаемом в королевской битве пользовательском контенте, который создаётся в отдельном творческом режиме при помощи редактора Unreal Editor для Fortnite (UEFN). Выплаты за вовлечение геймеров существовали и ранее, но распределения доходов от продажи предметов не было.

С целью привлечения заинтересованных создателей контента их заработок в первый год будет составлять 100 % — то есть с декабря 2025-го до конца 2026-го авторы будут забирать себе все деньги, вырученные с проданных в границах островов предметов. С 1 января 2027 года ставка снизится до 50 %.

Помимо продажи внутриигровых предметов, создатели контента для Fortnite продолжат получать особые выплаты в зависимости от степени вовлечённости геймеров на их островах.

С момента запуска системы пользовательского контента в Fortnite игроки провели свыше 11,2 млрд часов на 260 тысячах пользовательских островов. Авторы смогли заработать на этом $722 млн.