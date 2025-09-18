Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Создателям контента для Fortnite позволя...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов

Epic Games объявила, что с декабря текущего года создатели контента для Fortnite смогут продавать предметы прямо со своих островов и зарабатывать деньги с помощью специальных программных инструментов на базе языка Verse.

Источник изображений: Epic Games

Источник изображений: Epic Games

Речь идёт о размещаемом в королевской битве пользовательском контенте, который создаётся в отдельном творческом режиме при помощи редактора Unreal Editor для Fortnite (UEFN). Выплаты за вовлечение геймеров существовали и ранее, но распределения доходов от продажи предметов не было.

С целью привлечения заинтересованных создателей контента их заработок в первый год будет составлять 100 % — то есть с декабря 2025-го до конца 2026-го авторы будут забирать себе все деньги, вырученные с проданных в границах островов предметов. С 1 января 2027 года ставка снизится до 50 %.

Помимо продажи внутриигровых предметов, создатели контента для Fortnite продолжат получать особые выплаты в зависимости от степени вовлечённости геймеров на их островах.

С момента запуска системы пользовательского контента в Fortnite игроки провели свыше 11,2 млрд часов на 260 тысячах пользовательских островов. Авторы смогли заработать на этом $722 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы
«Победа для разработчиков и потребителей»: Fortnite вернётся на iOS в Австралии
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5
Разработчики Hollow Knight: Silksong объяснили, почему сделали игру такой сложной
Теги: fortnite, epic games, королевская битва
fortnite, epic games, королевская битва
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 27 мин.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 32 мин.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 2 ч.
Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце 2 ч.
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter 2 ч.
«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя 2 ч.
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast 3 ч.
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 5 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 5 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 5 ч.
Новая статья: Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран! 15 мин.
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х 2 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 4 ч.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 4 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 5 ч.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 6 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 6 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 6 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 6 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 7 ч.