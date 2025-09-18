Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11

Хотя Microsoft начала тестировать свой игровой ИИ-ассистент Gaming Copilot в составе Game Bar для Windows 11 только в прошлом месяце, сегодня компания объявила, что начинает развёртывать эту функцию для всех пользователей Windows 11.

Предварительный выпуск функции был ограничен и доступен лишь на некоторых рынках. Однако теперь Microsoft говорит, что сегодняшний релиз имеет «региональную поддержку по всему миру, кроме материкового Китая». В следующем месяце Microsoft также добавит Gaming Copilot в мобильное приложение Xbox.

«С сегодняшнего дня ПК-игроки увидят, как Gaming Copilot будет интегрирован непосредственно в игровую панель. Развёртывание функции будет постепенным, в течение следующих нескольких недель. В следующем месяце поддержка появится в мобильном приложении Xbox для Apple и Android, благодаря чему игроки смогут получать доступ к персонализированному помощнику через второй экран, не отвлекаясь от игрового процесса», — сообщил Тейлор О’Мэлли (Tyler O’Malley), старший менеджер по программным продуктам Xbox.

Gaming Copilot будет доступен в виде виджета в игровой панели в Windows 11. Игровой ИИ-помощник поддерживает голосовой режим, что позволяет общаться с ним, не нажимая Alt+Tab для выхода из игры. Он также будет использовать игровые скриншоты для ответа на вопросы, связанные с прохождением того или иного босса в игре.

Также Gaming Copilot можно будет использовать для получения рекомендаций по играм, просмотра списка последних достижений на Xbox и многого другого. Microsoft также планирует оптимизировать Gaming Copilot для своих будущих портативных устройств Xbox Ally и обещает внедрить функцию на консолях Xbox «в ближайшем будущем».

В долгосрочной перспективе Microsoft хочет превратить Gaming Copilot в игрового ИИ-тренера. Сейчас компания позиционирует Gaming Copilot в качестве игрового помощника, который будет сопровождать игрока в играх и давать советы. Microsoft ранее демонстрировала использование Gaming Copilot в многопользовательском шутере Overwatch 2. В частности, ИИ-ассистент помогал подобрать подходящих героев для усиления команды.