Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11

Хотя Microsoft начала тестировать свой игровой ИИ-ассистент Gaming Copilot в составе Game Bar для Windows 11 только в прошлом месяце, сегодня компания объявила, что начинает развёртывать эту функцию для всех пользователей Windows 11.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Предварительный выпуск функции был ограничен и доступен лишь на некоторых рынках. Однако теперь Microsoft говорит, что сегодняшний релиз имеет «региональную поддержку по всему миру, кроме материкового Китая». В следующем месяце Microsoft также добавит Gaming Copilot в мобильное приложение Xbox.

«С сегодняшнего дня ПК-игроки увидят, как Gaming Copilot будет интегрирован непосредственно в игровую панель. Развёртывание функции будет постепенным, в течение следующих нескольких недель. В следующем месяце поддержка появится в мобильном приложении Xbox для Apple и Android, благодаря чему игроки смогут получать доступ к персонализированному помощнику через второй экран, не отвлекаясь от игрового процесса», — сообщил Тейлор О’Мэлли (Tyler O’Malley), старший менеджер по программным продуктам Xbox.

Gaming Copilot будет доступен в виде виджета в игровой панели в Windows 11. Игровой ИИ-помощник поддерживает голосовой режим, что позволяет общаться с ним, не нажимая Alt+Tab для выхода из игры. Он также будет использовать игровые скриншоты для ответа на вопросы, связанные с прохождением того или иного босса в игре.

Также Gaming Copilot можно будет использовать для получения рекомендаций по играм, просмотра списка последних достижений на Xbox и многого другого. Microsoft также планирует оптимизировать Gaming Copilot для своих будущих портативных устройств Xbox Ally и обещает внедрить функцию на консолях Xbox «в ближайшем будущем».

В долгосрочной перспективе Microsoft хочет превратить Gaming Copilot в игрового ИИ-тренера. Сейчас компания позиционирует Gaming Copilot в качестве игрового помощника, который будет сопровождать игрока в играх и давать советы. Microsoft ранее демонстрировала использование Gaming Copilot в многопользовательском шутере Overwatch 2. В частности, ИИ-ассистент помогал подобрать подходящих героев для усиления команды.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов
Microsoft изменила работу геймпадов Xbox в Windows 11
«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Ставленники Маска создали в xAI «душную» атмосферу — это подрывает боевой дух разработчиков
Теги: windows 11, игры, искусственный интеллект, game bar, xbox, gaming copilot
windows 11, игры, искусственный интеллект, game bar, xbox, gaming copilot
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 27 мин.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 32 мин.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 2 ч.
Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце 2 ч.
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter 2 ч.
«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя 2 ч.
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast 3 ч.
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 5 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 5 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 5 ч.
Новая статья: Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран! 15 мин.
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х 2 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 4 ч.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 4 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 5 ч.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 6 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 6 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 6 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 6 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 7 ч.