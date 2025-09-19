Старшие модели семейства Apple iPhone 17 оказались в дефиците на старте продаж

Как отмечает Bloomberg, в семействе смартфонов Apple нового поколения пристального внимания публики заслужили как старшие модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, так и сверхтонкая iPhone Air, но если первые две покупатели готовы активно приобретать, то второй чаще интересуются из любопытства. На старте продаж сроки ожидания моделей серии Pro уже растянулись до четырёх недель, хотя есть регионы с возможностью доставки на следующий день.

В перечень редких исключений, позволяющих купить iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max на текущей неделе, попала Япония, как поясняет Bloomberg. В целом азиатский рынок демонстрирует высокий спрос на новые iPhone на старте продаж. В Гонконге, например, iPhone Air можно купить в физических магазинах Apple в момент посещения, если имеющихся запасов хватит всем желающим, а вот iPhone 17 Pro можно заказать только в онлайне со сроком ожидания около трёх недель.

В Австралии, Новой Зеландии, Китае и Сингапуре сроки ожидания заказываемых смартфонов Apple нового поколения оказались сопоставимыми, ждать получения iPhone 17 Pro Max придётся до четырёх недель. В Южной Корее iPhone 17 Pro готов добраться до покупателей за одну неделю, но флагманский iPhone 17 Pro Max не поступит в продажу до конца октября.

Семейство iPhone 17 Pro предлагает изменения в дизайне и возвращение к алюминиевому корпусу, а ещё предлагает прогресс в характеристиках в части ёмкости батареи, памяти и возможностей камер. По этой причине спрос на данные модели будет достаточно высоким, как считают эксперты. Кроме того, iPhone 17 Pro всего на $100 дороже предшественника, что для перечисленного набора улучшений не так уж много. У iPhone Air пока не так много шансов стать реальным бестселлером: корпус смартфона хоть и получился тонким в основной своей части, уступки по ёмкости батареи и характеристик камер могут оттолкнуть некоторых покупателей. Тем более, что в сочетании с опциональным внешним магнитным аккумулятором iPhone Air выравнивается в цене с iPhone 17 Pro. По сути, конкурирующая модель Samsung S25 Edge тоже не нашла большого количества покупателей.