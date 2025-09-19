«Это враждебный дизайн»: iOS 26 испортила опыт использования iPhone

На Apple обрушилась волна критики: сразу после выхода iOS 26 с интерфейсом Liquid Glass пользователи начали массово жаловаться на снижение производительности устройств, трудности с навигацией и визуальную перегрузку, сообщает сайт TechSpot. Особенно недовольны владельцы старых моделей iPhone.

Обновлённый дизайн Liquid Glass — «Жидкое стекло» — стал самым радикальным визуальным изменением в системе с момента перехода на «плоский» интерфейс в iOS 7. Новая эстетика основана на полупрозрачных элементах, изменяющихся цветах и «пузырьковых» иконках. Не всем понравился новый подход — многие увидели в этом отход от привычного для Apple минимализма и даже возврат к скевоморфизму.

Но более важные претензии, которые сейчас выслушивает Apple, — это неповоротливая, «тормозная» анимация и проблемы с читаемостью текста. Пользователи отмечают слабый контраст между шрифтами и фоном, а также размытые иконки в некоторых приложениях.

«Apple совершенно не понимает, что делает, — сетует обозреватель Дэниэл Штеремберг (Daniel Shteremberg) в социальной сети X. — Нижние элементы пользовательского интерфейса невозможно найти. Liquid Glass — эффект крутой, но он существенно ухудшает общий опыт работы. Это враждебный дизайн. Кто вообще решил, что это хорошая идея?»

Также пользователи жалуются на то, что для выполнения основных задач теперь нужно выполнить больше действий. iPhone стал потреблять больше энергии — сообщается о снижении автономной работы на 20-30 процентов.

Не все, впрочем, склонны драматизировать ситуацию. Есть и такие пользователи, которые считают, что всё вышеописанное просто дело привычки, и рано или поздно все адаптируются к новому стилю, как это уже было в 2013 году с переходом на плоский дизайн.

Аналитики предполагают, что Liquid Glass может стать краеугольным камнем визуального языка Apple на ближайшие годы, несмотря на нынешнюю критику. Скорее всего, в компании будут просто точечно дорабатывать дизайн и исправлять явные недочёты, как это обычно происходит после крупных обновлений.