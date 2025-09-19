Списки сайтов, доступных при отключениях мобильного интернета, будут обновлять еженедельно

Минцифры РФ будет еженедельно обновлять реестр сервисов, которые будут оставаться доступными для граждан во время массовых отключений мобильного интернета, основываясь на рейтинге наиболее популярных веб-ресурсов России, сообщил глава ведомства Максут Шадаев представителям СМИ в рамках форума Kazan Digital Week, пишет ТАСС.

«Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться. Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», — сказал глава ведомства. Ранее в Минцифры заявили, что в дальнейшем будут расширять список, и этот процесс будет поэтапным. В частности, предполагалось добавить ресурсы Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС, а также СМИ, банков и аптечных сервисов.

В настоящее время белый список включает соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайт платёжной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента, федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также личные кабинеты операторов связи «Билайн», «МегаФон», МТС «Ростелеком» и принадлежащий ему T2.