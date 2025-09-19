Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Списки сайтов, доступных при отключениях...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Списки сайтов, доступных при отключениях мобильного интернета, будут обновлять еженедельно

Минцифры РФ будет еженедельно обновлять реестр сервисов, которые будут оставаться доступными для граждан во время массовых отключений мобильного интернета, основываясь на рейтинге наиболее популярных веб-ресурсов России, сообщил глава ведомства Максут Шадаев представителям СМИ в рамках форума Kazan Digital Week, пишет ТАСС.

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

«Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться. Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», — сказал глава ведомства. Ранее в Минцифры заявили, что в дальнейшем будут расширять список, и этот процесс будет поэтапным. В частности, предполагалось добавить ресурсы Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС, а также СМИ, банков и аптечных сервисов.

В настоящее время белый список включает соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайт платёжной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента, федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также личные кабинеты операторов связи «Билайн», «МегаФон», МТС «Ростелеком» и принадлежащий ему T2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
IT лидирует по темпам роста среди всех крупных отраслей России — в ней занят 1 млн человек
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех
Минцифры представило список интернет-сервисов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia
Теги: минцифры россии, мобильный интернет, рунет, ограничения
минцифры россии, мобильный интернет, рунет, ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Недалеко от России обнаружены весомые аргументы в пользу теории панспермии — появления жизни из космоса
AMD тайком выпустила Radeon RX 7700 с 16 Гбайт видеопамяти на 256-битной шине
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 47 мин.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 2 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 3 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 3 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 3 ч.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 4 ч.
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 8 ч.
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 13 ч.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 13 ч.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 14 ч.
DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре 50 мин.
Обнародована предварительная спецификация PCIe 8.0 2 ч.
AAEON представила компактную ИИ-систему Intelli i14 Edge с ускорителем NVIDIA RTX 2 ч.
Одноплатный компьютер LattePanda IOTA получил чип Intel Twin Lake и микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 2 ч.
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia 3 ч.
Ирландия разрешит ЦОД подключаться к электростанциям на ископаемом топливе — в качестве временной меры 4 ч.
Сотрудничество с Intel не избавит Nvidia от зависимости от TSMC 5 ч.
Из-за «неадекватного» автопилота Xiaomi отзовёт 116 887 электромобилей SU7 6 ч.
iPhone 17 Pro и Pro Max оказались в дефиците на старте продаж — ждать заказов придётся месяц 6 ч.
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией» 8 ч.