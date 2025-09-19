Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям

Пока горячо ожидаемый военный тактический шутер Arma 4 находится глубоко в производстве, разработчики из чешской студии Bohemia Interactive решили занять фанатов игрой совсем иного толка.

Речь идёт о Cosmo Tales — вдохновлённом ретроэстетикой научной фантастики 70-х годов приключенческом космическом экшене от третьего лица с современной графикой и геймплеем. Сопровождавший анонс тизер-трейлер проекта прикреплён ниже.

Игрокам достанется роль юного пилота с разумным космомобилем (может чувствовать и говорить). На верном звездолёте герою предстоит отправиться в «динамичное приключение, полное захватывающих историй».

Юный герой будет прокладывать себе путь сквозь полчища врагов, космические эскадрильи, колоссальных боссов и огромные базы, а также на лету перестраивать космическое пространство.

Пользователи смогут мгновенно переключаться между альтернативными версиями реальности (со своими правилами и эстетикой), чтобы ускользнуть от преследователей, решить пространственные головоломки или переломить ход боя.

Скриншоты

Обещают «космос, каким вы его никогда не видели», уникальный комиксовый стиль каждого сектора, уморительные квесты и сражения, которые проверят реакцию и сообразительность игроков. Пока заявлен только английский язык.

Cosmo Tales стартует в раннем доступе Steam на протяжении 2026 года и пробудет в нём не меньше 12 месяцев. Тем временем премьера Arma 4, согласно анонсу в прошлом октябре, запланирована на 2027-й.