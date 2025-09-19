Microsoft рассказала, что нужно собрать вместе для обучения самых продвинутых ИИ-моделей

Microsoft заявила, что находится на завершающей стадии строительства нового инфраструктурного объекта стоимостью $3,3 млрд в Висконсине. В компании этот объект называют «самым передовым в мире центром обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта». Его введут в эксплуатацию в начале 2026 года, и первоначально он будет использоваться для обучения ИИ-моделей OpenAI. Об этом заявил вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith).

Во время выступления Смит также сообщил, что в дальнейшем вычислительные мощности этого ЦОД смогут задействовать как сторонние компании и сама Microsoft. Он также анонсировал строительство ещё одного ЦОД в этом районе, который будет сопоставим по мощности и выполняемым задачам с первым. Для реализации этого проекта софтверный гигант выделит $4 млрд.

Смит подчеркнул, что уникальность и передовой уровень проекта обеспечиваются комбинацией трёх факторов: количества ускорителей от Nvidia, мощности этих ускорителей, а также сетевой инфраструктуры и систем, объединяющих эти мощности воедино. «Если собрать всё вместе, то это позволит обучать более продвинутые ИИ-модели, чем когда-либо прежде», — заявил Смит.

ЦОД Microsoft в Висконсине включает в себя три двухэтажных здания суммарной площадью около 111,5 тыс. м², которые возведены на участке площадью примерно 1275 Га. По данным Microsoft, на этом объекте размещены сотни тысяч ИИ-ускорителей Nvidia GB200. На уровне серверных стоек ускорители обмениваются данным со скоростью до нескольких терабайт в секунду. Отмечается, что ЦОД построен по двухэтажной схеме, что обеспечивает более тесное сетевое взаимодействие и снижение задержек. При строительстве объекта было задействовано около 193 км кабелей среднего напряжения и около 117 км трубопроводов для прокладки коммуникаций.

Анонсированный ЦОД стоимостью $4 млрд станет третьим подобным объектом в семействе передовых дата-центров Fairwater. Первым таким объектом является ЦОД в Висконсине, а ещё один такой ЦОД возведут в Джорджии. Смит сообщил, что Microsoft купила участок земли у тайваньской Foxconn, которая ранее объявила о намерении инвестировать $10 млрд в регион, но так и не реализовала свои планы в полной мере. «Нам удалось купить эту землю. Мы воспользуемся преимуществами уже имеющейся там инфраструктуры и проведённых подготовительных работ», — добавил Смит.

По словам президента Microsoft, система охлаждения ЦОД в Висконсине является ещё одним аспектом, которые делают данный объект передовым. «Один из главных вопросов, который актуален сейчас в Висконсине, заключается в том, строят ли компании центры обработки данных вблизи озера Мичиган, чтобы использовать огромное количество воды из озера. Ответ – нет», — заявил Смит.

Более 90 % помещений объекта в Висконсине будут обслуживаться системой замкнутого цикла, которая обеспечивает рециркуляцию воды и химикатов и не нуждается в повторном заполнении. Оставшаяся часть помещений будет использовать систему воздушного кондиционирования, переключаясь на водяное охлаждение только при необходимости в особо жаркие периоды. По данным Microsoft, общее годовое потребление воды одним ЦОД в кампусе будет сопоставимо с объёмом, который использует поле для гольфа с 18 лунками за неделю в летние месяцы или ресторан за год.

Смит также отметил, что компания с пониманием относится к озабоченности местных жителей по поводу увеличения энергопотребления в регионе из-за появления ЦОД, что может привести к росту цен для населения. Он заявил, что Microsoft договорилась с местным поставщиком коммунальных услуг WE Energies о повышении тарифов для компании, чтобы взять на себя эти расходы.