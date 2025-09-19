В июне на конференции WWDC 2025 Apple представила свой фреймворк Foundation Models, который позволяет разработчикам использовать локальные модели ИИ компании в своих приложениях. По мере распространения iOS 26 разработчики обновляют приложения, добавляя функции, основанные на этих локальных моделях.

Apple заявила, что благодаря фреймворку Foundation Models, разработчики получают доступ к моделям ИИ, не беспокоясь о затратах на вывод. Кроме того, эти локальные модели обладают такими встроенными возможностями, как управляемая генерация и вызов инструментов. Модели Apple весьма компактны по сравнению с ведущими моделями OpenAI, Anthropic, Google или Meta✴. Благодаря этому, они улучшают качество работы с приложениями, не внося существенных изменений в рабочий процесс.

Ниже представлены некоторые из первых приложений, использующих фреймворк ИИ Apple.

Lil Artist — приложение предлагает интерактивные возможности, помогающие детям развивать такие навыки как творчество, математика и музыка. В приложении появилась возможность создания историй на базе локальной модели ИИ — для этого пользователю достаточно выбрать персонажа и тему.

Daylish — разработчик приложения-ежедневника работает над прототипом функции для автоматического подбора эмодзи для событий.

MoneyCoach — это приложение для отслеживания финансов получило две полезные функции, основанные на локальных моделях. Это статистика и оценка динамики расходов пользователя и автоматическое назначение категории и подкатегории для пунктов расходов.

LookUp — в этом приложении для изучения слов добавились два новых режима, использующих модели ИИ Apple. Новый режим обучения использует локальную модель для создания примеров, соответствующих слову. Также локальные модели используются для создания карты происхождения слова.

Tasks app предлагает функцию автоматической генерации тегов с использованием локальных моделей. Оно также использует эти модели для определения повторяющихся задач и их планирования. Приложение также умеет генерировать задачи из текста, надиктованного пользователем.

Day One — автоматический дневник использует модели Apple для выделения ключевых слов и предложения заголовков для записей. В приложении появилась функция создания подсказок, которые побуждают пользователя глубже вникать и лучше понимать текст.

Crouton — это кулинарное приложение использует Apple Intelligence для предложения вариантов тегов для рецептов и генерации названий для таймеров. Также искусственный интеллект используется для разбиения блока текста на несколько простых этапов приготовления.

SignEasy — приложение для цифровой подписи использует локальные модели Apple для извлечения ключевой информации из документа и генерации краткого содержания подписываемого контракта.

Ряд пользователей поддержал разработчиков и похвалил нововведения. Однако некоторые пользователи в интернете отметили, что выглядят нововведения пока не слишком впечатляюще.