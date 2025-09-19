Сегодня 19 сентября 2025
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет

В июне на конференции WWDC 2025 Apple представила свой фреймворк Foundation Models, который позволяет разработчикам использовать локальные модели ИИ компании в своих приложениях. По мере распространения iOS 26 разработчики обновляют приложения, добавляя функции, основанные на этих локальных моделях.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Apple заявила, что благодаря фреймворку Foundation Models, разработчики получают доступ к моделям ИИ, не беспокоясь о затратах на вывод. Кроме того, эти локальные модели обладают такими встроенными возможностями, как управляемая генерация и вызов инструментов. Модели Apple весьма компактны по сравнению с ведущими моделями OpenAI, Anthropic, Google или Meta. Благодаря этому, они улучшают качество работы с приложениями, не внося существенных изменений в рабочий процесс.

Ниже представлены некоторые из первых приложений, использующих фреймворк ИИ Apple.

Lil Artist — приложение предлагает интерактивные возможности, помогающие детям развивать такие навыки как творчество, математика и музыка. В приложении появилась возможность создания историй на базе локальной модели ИИ — для этого пользователю достаточно выбрать персонажа и тему.

Источник изображения: Lil Artists

Источник изображения: Lil Artists

Daylish — разработчик приложения-ежедневника работает над прототипом функции для автоматического подбора эмодзи для событий.

Источник изображения: Daylish

Источник изображения: Daylish

MoneyCoach — это приложение для отслеживания финансов получило две полезные функции, основанные на локальных моделях. Это статистика и оценка динамики расходов пользователя и автоматическое назначение категории и подкатегории для пунктов расходов.

Источник изображения: MoneyCoach

Источник изображения: MoneyCoach

LookUp — в этом приложении для изучения слов добавились два новых режима, использующих модели ИИ Apple. Новый режим обучения использует локальную модель для создания примеров, соответствующих слову. Также локальные модели используются для создания карты происхождения слова.

Источник изображения: LookUp

Источник изображения: LookUp

Tasks app предлагает функцию автоматической генерации тегов с использованием локальных моделей. Оно также использует эти модели для определения повторяющихся задач и их планирования. Приложение также умеет генерировать задачи из текста, надиктованного пользователем.

Источник изображения: Tasks

Источник изображения: Tasks

Day One — автоматический дневник использует модели Apple для выделения ключевых слов и предложения заголовков для записей. В приложении появилась функция создания подсказок, которые побуждают пользователя глубже вникать и лучше понимать текст.

Источник изображения: Day One

Источник изображения: Day One

Crouton — это кулинарное приложение использует Apple Intelligence для предложения вариантов тегов для рецептов и генерации названий для таймеров. Также искусственный интеллект используется для разбиения блока текста на несколько простых этапов приготовления.

Источник изображения: Crouton

Источник изображения: Crouton

SignEasy — приложение для цифровой подписи использует локальные модели Apple для извлечения ключевой информации из документа и генерации краткого содержания подписываемого контракта.

Источник изображения: SignEasy

Источник изображения: SignEasy

Ряд пользователей поддержал разработчиков и похвалил нововведения. Однако некоторые пользователи в интернете отметили, что выглядят нововведения пока не слишком впечатляюще.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple intelligence, приложения, ios 26, разработка, искусственный интеллект
