Heroes of Might & Magic: Olden Era впервые в истории франшизы получит режим наблюдателя — игроки просили об этом годами

Кипрская студия с российскими корнями Unfrozen выпустила новый видеодневник разработки своей фэнтезийной тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era. Ролик посвящён новому режиму, о добавлении которого, как утверждают авторы, игроки просили долгие годы.

Источник изображения: Unfrozen

Источник изображений: Unfrozen

Речь идёт о режиме наблюдателя (spectator mode) — функции, позволяющей подключиться к матчу игроков и в режиме реального времени следить за развитием противостояния.

Сотрудники Unfrozen уточнили, что многие члены сообщества и организаторы турниров давно просили их добавить возможность свободно наблюдать за своими друзьями и соревнующимися пользователями в том или ином сетевом матче без необходимости использования сторонних инструментов. Именно поэтому режим появится в игре на релизе в раннем доступе.

Новая функция позволит любому, кто присоединится к лобби пользовательского матча, изучать действия его участников. Дополнительно можно будет свободно переключаться между всеми сторонами, а также использовать множество настроек отображения.

Режим наблюдателя в Heroes of Might & Magic: Olden Era позволит:

  • следить за перемещениями любого героя в игре и получать детальную информацию о его прокачке и полученных предметах;
  • отслеживать радиус агрессии монстров;
  • включать и отключать функцию «тумана войны»;
  • отслеживать количество полученных ресурсов и опыта каждого участника матча;
  • видеть степень развития городов вплоть до последней постройки;
  • изучать все записи журнала боя.

Heroes of Might & Magic: Olden Era должна выйти в раннем доступе на ПК (Steam) до конца 2025 года. В начале сентября разработчики отчитались о 750 тысячах добавлений игры в список желаемого пользователями Steam — она теперь занимает 26-е место в общем рейтинге.

Источники:

Теги: unfrozen, heroes of might & magic: olden era, стратегия, тактика
